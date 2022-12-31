В эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool средняя биржевая цена электроэнергии на 1 января составляет 18,23 евро за мегаватт-час.
Настоящий подарок: Новый год начнется с невероятно низкой цены на электричество
Настоящий подарок: Новый год начнется с невероятно низкой цены на электричество
За весь 2022 год был только один день, когда цена на электроэнергию оставалась ниже завтрашней. Этот день - сегодня, когда среднесуточная цена составляет 11,46 евро за мегаватт-час.
Дешевая цена на электроэнергию касается только потребителей с биржевым пакетом. Клиенты с фиксированной ценой могут этой цене лишь позавидовать.
В Латвии и Литве, Финляндии и Швеции электричество в воскресенье стоит аналогично Эстонии, в среднем 18,23 евро за мегаватт-час.
В Эстонии средняя цена за декабрь этого года составила 263,45 евро за мегаватт-час, что на 30 процентов дороже, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 202,65 евро за мегаватт-час. По сравнению с ноябрем цена выросла на 20,3 процента.
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