Настоящий подарок: Новый год начнется с невероятно низкой цены на электричество

За весь 2022 год был только один день, когда цена на электроэнергию оставалась ниже завтрашней. Этот день - сегодня, когда среднесуточная цена составляет 11,46 евро за мегаватт-час.

Дешевая цена на электроэнергию касается только потребителей с биржевым пакетом. Клиенты с фиксированной ценой могут этой цене лишь позавидовать.

В Латвии и Литве, Финляндии и Швеции электричество в воскресенье стоит аналогично Эстонии, в среднем 18,23 евро за мегаватт-час.