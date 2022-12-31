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Погранохрана запретила выход на лед Чудского озера

BNS
Погранохрана запретила выход на лед Чудского озера
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

Поскольку из-за оттепели состояние льда на Чудском озере резко ухудшилось, с 1 января запрещен выход на лед в любой части озера.

Разрешается выезжать на внедорожниках на лед Псковского и Теплого озера (Ляммиярв), разрешен выход пешком на лед озер Ванику, Пабра и Крийва.

Для защиты человеческих жизней запрещен выход на лед Чудского озера, Нарвского водохранилища, озера Паттина и реки Нарвы.

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