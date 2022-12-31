Азия и Тихоокеанский регион первыми встретили 2023 год!

Свыше миллиона человек собрались в Сиднее, Австралия, чтобы посмотреть фейерверк. Более 7000 фейерверков было запущено с Сиднейского моста Харбор-Бридж и еще 2000 - с крыши Сиднейского оперного театра.

Это была вечеринка, которую «Сидней заслуживает», - сказал The Sydney Morning Herald Стивен Гилби, организатор крупных городских мероприятий и фестивалей.

Фейерверк в Сиднее:

Here are the first minutes of 2023 on Sydney harbour. pic.twitter.com/KYRrNpDLJU — Juliet Rieden (@JulietRieden) December 31, 2022

Во втором по величине городе Австралии Мельбурне устроили фейерверк вдоль реки Ярра.

Фейерверк в Мельбурне:

Happy New Year from the city that dazzles 🎆



Here’s to a wonderful 2023! pic.twitter.com/IpbtiR5dkO — City of Melbourne (@cityofmelbourne) December 31, 2022

Кирибати, расположенная в Тихом океане, стала первой страной в мире, которая встретила Новый год. Через час 2023 добрался и в Новую Зеландию.

Фейерверки в Новой Зеландии:

All set to welcome 2023 from Auckland, New Zealand 🇳🇿 pic.twitter.com/jwALF7bOzJ — Shamla Deen (@Sham_Deen94) December 31, 2022

Военная хунта Мьянмы приостановила обычный ночной комендантский час в трех крупнейших городах, чтобы люди могли отпраздновать Новый год.