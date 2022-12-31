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Азия и Тихоокеанский регион первыми встретили 2023 год!

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Азия и Тихоокеанский регион первыми встретили 2023 год!
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Новогодний фейерверк в Сиднее.
Новогодний фейерверк в Сиднее. Фото: David Gray / AFP / Scanpix

Азия и Тихоокеанский регион первыми отпраздновали наступление 2023 года, впервые без короновирусных ограничений с начала пандемии в 2020 году.

Свыше миллиона человек собрались в Сиднее, Австралия, чтобы посмотреть фейерверк. Более 7000 фейерверков было запущено с Сиднейского моста Харбор-Бридж и еще 2000 - с крыши Сиднейского оперного театра.

Это была вечеринка, которую «Сидней заслуживает», - сказал The Sydney Morning Herald Стивен Гилби, организатор крупных городских мероприятий и фестивалей.

Фейерверк в Сиднее:

Во втором по величине городе Австралии Мельбурне устроили фейерверк вдоль реки Ярра.

Фейерверк в Мельбурне:

Кирибати, расположенная в Тихом океане, стала первой страной в мире, которая встретила Новый год. Через час 2023 добрался и в Новую Зеландию.

Фейерверки в Новой Зеландии:

Военная хунта Мьянмы приостановила обычный ночной комендантский час в трех крупнейших городах, чтобы люди могли отпраздновать Новый год.

Противники военных властей призвали людей избегать массовых публичных собраний, аргументируя это тем, что силовики могут совершить теракт или взрыв и обвинить в этом оппозицию.

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