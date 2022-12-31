Организованных местными самоуправлениями фейерверков в этом году практически не будет, но есть и те, кто, несмотря на призывы отказаться от фейерверков, берет на себя инициативу.
Городские фейерверки можно будет увидеть в Маарду и Пайде
Один из самых масштабных фейерверков пройдет в самом сердце Эстонии в Пайде, где на него будет потрачено 3000 евро. Сумма была получена от общественной организацией Paide Heaks при помощи пожертвований от частных лиц и предприятий.
«Мы надеемся что, может благодаря этому будут меньше запускать фейерверки в многолюдных местах», - сказал член правления общественной организации, взявшей на себя организацию фейерверка, а также председатель Пайдеского городского собрания Тармо Алт.
«Приезжайте в Пайде посмотреть фейерверк. Пайде принимает всех с радостью. Надо срочно сообщить об этом владельцам кафе», - сказал он в шутку и предположил, что, может быть, через несколько лет Пайде останется единственным городом в Эстонии, где можно будет увидеть фейерверки, и местные предприниматели тоже будут довольны.
В Ляэне-Вирумаа новогодний фейерверк устраивается в деревне Трийги волости Вяйке-Маарья. В поселке с чуть более чем двумя сотнями жителей практика запуска фейерверков сохранилась даже в предыдущие непростые годы распространения коронавируса.
Старейшина деревни Тармо Ребане сказал, что, несмотря на трудные времена, они хотят порадовать жителей своей деревни и окружающих.
«Кто дал пять, кто десять, кто пятнадцать евро. Было сделано даже одно пожертвование в размере сорока евро, и каждый год одна компания поддерживала наш фейерверк», - сказал Ребане. По его словам, на фейерверк будет потрачено около 600 евро и он будет длиться более четырех минут.
«Я также считаю, что украинцы различают фейерверк от взрыва бомбы. Это непременно улучшит их настроение, потому что иначе день за днем слышны только плохие новости, - сказал старейшина. - Количество собак в Трийги я могу пересчитать по пальцам одной руки».
Рядом со столицей в городе Маарду тоже будет фейерверк, а точнее их будет два: в парке Келламяэ и у детского сада в Мууга. Оба фейерверка начнутся через полчаса после полуночи.