В последние годы по всей Европе раздаются призывы отказаться от новогодних фейерверков ради спасения животных. Это поставило крупнейшего европейского производителя на грань банкротства.
Кампания против фейерверков грозит банкротством крупной европейской фирме
Немецкая компания Weco - крупнейший в Европе производитель пиротехники. Handelsblatt пишет, что из-за коронавирусных ограничений компания два года не могла продавать свою продукцию - продажи были запрещены законом в канун Нового года, чтобы люди не получали травмы и не попадали в больницу - и даже сейчас компании приходится иметь дело с критиками, которые предпочетают, чтобы традиция фейерверков осталась в прошлом.
Компании пришлось закрыть завод со 100 сотрудниками и она находится в таком нестабильном финансовом состоянии, что ищет инвесторов, которые могут взять на себя бремя их финансов.
В то же время Bild пишет, что немцы не собираются отказываться от пиротехники, а закрытая фабрика обрела новую жизнь. Было принято решение открыть новый бизнес на закрытом заводе пиротехники в городе Фрайберг. Вместо фейерверков начали производить петарды для отпугивания птиц и сигнальные ракеты, используемые в судоходстве. Только владелец и название немного изменились: вместо Weco пиротехнику во Фрайберге производит Feuerwerk Kultur Fabrik. Бизнес идет настолько хорошо, что компания хочет вскоре составить конкуренцию бывшему владельцу и снова начать производство фейерверков.