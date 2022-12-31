Кампания против фейерверков грозит банкротством крупной европейской компании

Немецкая компания Weco - крупнейший в Европе производитель пиротехники. Handelsblatt пишет, что из-за коронавирусных ограничений компания два года не могла продавать свою продукцию - продажи были запрещены законом в канун Нового года, чтобы люди не получали травмы и не попадали в больницу - и даже сейчас компании приходится иметь дело с критиками, которые предпочетают, чтобы традиция фейерверков осталась в прошлом.

Компании пришлось закрыть завод со 100 сотрудниками и она находится в таком нестабильном финансовом состоянии, что ищет инвесторов, которые могут взять на себя бремя их финансов.