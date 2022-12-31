Новогодний бал, традиционно проводимый в предпоследний вечер каждого года в театре «Ванемуйне», вновь состоялся, спустя два года с начала пандемии. Вечеринка традиционно проходила и в театре, и в концертном зале одновременно.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Возвращение Новогоднего бала в театре «Ванемуйне»
Возвращение Новогоднего бала в театре «Ванемуйне»
Вечер начался в концертном зале с приветственных слов лидера «Ванемуйне» Кристиины Алликсааре и мэра Тарту Урмаса Клааса. «Глядя на вас подтверждаются слова литературных классиков, что каждый из вас просидел перед зеркалом не менее двух часов до бала и, вероятно, уйдет домой только тогда, когда тартуские дворники приступят к работе», - обратился к гостям Урмас Клаас.
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