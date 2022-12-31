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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Возвращение Новогоднего бала в театре «Ванемуйне»

Йенс Раавик Маргус Ансу
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Возвращение Новогоднего бала в театре «Ванемуйне»
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Первыми в танце закружились ведущие Новогоднего бала актеры Лена Барбара Лухсе и Кен Рюйтель
Первыми в танце закружились ведущие Новогоднего бала актеры Лена Барбара Лухсе и Кен Рюйтель Фото: Margus Ansu

Новогодний бал, традиционно проводимый в предпоследний вечер каждого года в театре «Ванемуйне», вновь состоялся, спустя два года с начала пандемии. Вечеринка традиционно проходила и в театре, и в концертном зале одновременно.

Вечер начался в концертном зале с приветственных слов лидера «Ванемуйне» Кристиины Алликсааре и мэра Тарту Урмаса Клааса. «Глядя на вас подтверждаются слова литературных классиков, что каждый из вас просидел перед зеркалом не менее двух часов до бала и, вероятно, уйдет домой только тогда, когда тартуские дворники приступят к работе», - обратился к гостям Урмас Клаас.

«Я очень, очень надеюсь и желаю, чтобы в следующем году у всех было много счастливых моментов, а также много мудрости и времени, чтобы эти моменты распознать и запомнить», - пожелала собравшимся Кристийна Алликсаар.

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