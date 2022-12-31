ГАЛЕРЕЯ ⟩ Возвращение Новогоднего бала в театре «Ванемуйне»

Вечер начался в концертном зале с приветственных слов лидера «Ванемуйне» Кристиины Алликсааре и мэра Тарту Урмаса Клааса. «Глядя на вас подтверждаются слова литературных классиков, что каждый из вас просидел перед зеркалом не менее двух часов до бала и, вероятно, уйдет домой только тогда, когда тартуские дворники приступят к работе», - обратился к гостям Урмас Клаас.