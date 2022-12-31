Число погибших при пожарах растет второй год подряд, большинство погибших - люди старше 60 лет, сообщает в субботу ERR.
Печальные цифры: число погибших при пожарах растет второй год подряд
В этом году в пожарах погибли 48 человек, что является самым большим показателем за последние три года. Основные причины пожаров с годами не меняются. В 2020 году в пожарах погибло 36, а в 2021 году - 39 человек. Последний раз больше погибших при пожарах людей было только в 2018 году, когда пожары унесли 50 жизней.
По словам руководителя пресс-службы Спасательного департамента Сильвера Куузика, рост числа погибших свидетельствует, что, несмотря на постоянную разъяснительную работу, жилые помещения по-прежнему остаются пожароопасными.
«Если проанализировать основные причины, по которым люди гибнут при пожарах, то больше всего смертей происходит из-за курения, затем следуют пожары, вызванные электричеством, а на третьем месте пожары из-за системы отопления, - сказал Куузик.- Если посмотреть на профиль погибших при пожарах в уходящем году, то большинство из них - люди старше 60 лет, почти три четверти погибших - мужчины, и более половины из них были пьяны или имели признаки опьянения. Очень часто это проблема, связанная с образом жизни».
Ежегодно Спасательный департамент проверяет 22 000 жилых помещений на предмет пожарной безопасности. Хотя дымовые датчики стали обязательными в Эстонии более 10 лет назад, спасатели по-прежнему сталкиваются с тем, что они установлены не в каждом доме.