Печальные цифры: число погибших при пожарах растет второй год подряд

В этом году в пожарах погибли 48 человек, что является самым большим показателем за последние три года. Основные причины пожаров с годами не меняются. В 2020 году в пожарах погибло 36, а в 2021 году - 39 человек. Последний раз больше погибших при пожарах людей было только в 2018 году, когда пожары унесли 50 жизней.

По словам руководителя пресс-службы Спасательного департамента Сильвера Куузика, рост числа погибших свидетельствует, что, несмотря на постоянную разъяснительную работу, жилые помещения по-прежнему остаются пожароопасными.

«Если проанализировать основные причины, по которым люди гибнут при пожарах, то больше всего смертей происходит из-за курения, затем следуют пожары, вызванные электричеством, а на третьем месте пожары из-за системы отопления, - сказал Куузик.- Если посмотреть на профиль погибших при пожарах в уходящем году, то большинство из них - люди старше 60 лет, почти три четверти погибших - мужчины, и более половины из них были пьяны или имели признаки опьянения. Очень часто это проблема, связанная с образом жизни».