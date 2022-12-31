Хельсинки отменяет новогодний фейерверк

«Запускаемые в небо фейерверки рано или поздно падают, поэтому ситуация в центре города всегда довольно сложная», - сказал в своем заявлении генеральный директор фонда Стуба Никула.

Решение включает в себя как основной фейерверк, запланированный на полночь, так и фейерверк меньшего размера, запланированный на окончание детского мероприятия в 18:00.