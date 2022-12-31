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Хельсинки отменяет новогодний фейерверк

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Хельсинки отменяет новогодний фейерверк
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Сильный ветер не позволяет Хелсинки провести запуск новогодних фейерверков.
Сильный ветер не позволяет Хелсинки провести запуск новогодних фейерверков. Фото: Vesa Moilanen/REUTERS/SCANPIX

Хельсинки отменит новогодний фейерверк из-за сильного ветра, так как погодные условия не позволяют провести его безопасно, сообщил сегодня фонд общественных мероприятий Хельсинки.

«Запускаемые в небо фейерверки рано или поздно падают, поэтому ситуация в центре города всегда довольно сложная», - сказал в своем заявлении генеральный директор фонда Стуба Никула.

Решение включает в себя как основной фейерверк, запланированный на полночь, так и фейерверк меньшего размера, запланированный на окончание детского мероприятия в 18:00.

Никаких изменений в других новогодних мероприятиях нет.

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