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Зеленский после российских атак в канун Нового года: Украина этого не простит

rus.postimees.ee
Зеленский после российских атак в канун Нового года: Украина этого не простит
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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency

После того как Москва нанесла очередную волну ракетных ударов по Украине всего за несколько часов до Нового года, Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не простит этого России.

«Террористическое государство не будет прощено. И те, кто отдает приказы о нападении, и те, кто их выполняет. Это мягко говоря», - сказал президент украины в своем видеообращении.

«Ваш лидер хочет показать, что у него позади войска, а он впереди. Но он прячется. Он прячется за войсками, ракетами, своими резиденциями, дворцами. Он прячется за вами, сжигает вашу страну, ваше будущее. Никто не простит террора. Тебя никто в мире не простит. Украина не простит», - сказал Зеленский, обращаясь к гражданам России и самому Путину.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрелов в субботу погиб один человек и 20 получили ранения.

По данным Украины, российские войска выпустили 20 крылатых ракет, 12 из которых были сбиты украинскими средствами ПВО.

«Военный преступник Путин встречает Новый год, убивая людей», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Президент России Владимир Путин в субботу посетил штаб Южного военного округа, где встретился с руководством округа, наградил военнослужащих и выступил оттуда с новогодним обращением.

Среди награжденных был и командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин, сообщают российские СМИ.

В субботу Москва и Киев также объявили об очередном обмене пленными.

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