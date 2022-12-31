Зеленский после российских атак в канун Нового года: Украина этого не простит

«Террористическое государство не будет прощено. И те, кто отдает приказы о нападении, и те, кто их выполняет. Это мягко говоря», - сказал президент украины в своем видеообращении.

«Ваш лидер хочет показать, что у него позади войска, а он впереди. Но он прячется. Он прячется за войсками, ракетами, своими резиденциями, дворцами. Он прячется за вами, сжигает вашу страну, ваше будущее. Никто не простит террора. Тебя никто в мире не простит. Украина не простит», - сказал Зеленский, обращаясь к гражданам России и самому Путину.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрелов в субботу погиб один человек и 20 получили ранения.

По данным Украины, российские войска выпустили 20 крылатых ракет, 12 из которых были сбиты украинскими средствами ПВО.

«Военный преступник Путин встречает Новый год, убивая людей», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Президент России Владимир Путин в субботу посетил штаб Южного военного округа, где встретился с руководством округа, наградил военнослужащих и выступил оттуда с новогодним обращением.

Среди награжденных был и командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин, сообщают российские СМИ.