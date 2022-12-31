В субботу ВМС Ливана и миротворцы ООН спасли более 200 мигрантов в Средиземном море после того, как их лодка, всего через несколько часов после отплытия из северного Ливана, начала тонуть.
ВМС Ливана и ООН спасли более 200 мигрантов в Средиземном море
ВМС Ливана и ООН спасли более 200 мигрантов в Средиземном море
В заявлении ВМС говорится, что на борту судна находились люди, которые «пытались незаконно покинуть ливанские территориальные воды».
В заявлении добавлено, что в общей сложности 232 мигранта были спасены тремя кораблями ВМС Ливана и одним судном Сил ООН по поддержанию мира в Ливане (ВСООНЛ).
Мигранты, в том числе выходцы из Ливана, Сирии и территорий Палестины, отплыли из Ливана после полуночи в ночь на субботу.
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