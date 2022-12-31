ГАЛЕРЕЯ ⟩ У памятника Раймонду Валгре в Пярну горожане зажгли свечи и выпили рюмку водки

Традиция, начатая Пярнуским Ротари-клубом, продолжается с 2003 года, когда под руководством клуба рядом с залом для занятий была установлена ​​бронзовая скульптура, созданная Райтом Пярга в честь 90-летия Валгре. С того дня клуб ежегодно отмечает память композитора в сумерках последнего дня уходящего года. В этом году память Валгре чествовали и члены созданного в этом году Пярну-Лахе Ротари-клуба, объединяющего активных женщин города.

По традиции и сегодня были зажжены свечи, под аккомпанемент гитары Пеэтера Приска. Прозвучали «Шлем», «Пярнуская баллада» и «Правильный выбор».

Свечи были зажжены у статуи Раймонда Валгре рядом с Курзалом в Пярну, чтобы почтить память известного композитора в связи с 73-й годовщиной со дня его смерти. Фото: Jüri Looring

Статуя Раймонда Валгре была установлена ​​Ротари-клубом в 2003 году в честь 90-летия композитора. Статую изготовил скульптор Райт Пярг, который и сегодня поделился воспоминаниями о том, как 20 лет назад в своей мастерской на улице Рюйтли в Пярну лепил статую любимого композитора. «Моделью был настоящий аккордеонист, чтобы все выглядело максимально правильно», - вспоминает Пярг, который говорит, что счастлив от того, что никогда не слышал ни одного плохого слова о статуе Валгре. «Все говорили, что статуя им нравится и что она расположена очень правильно», - сказал скульптор.

По словам Пярга, скульптура была завершена так давно, что на ее гранитной скамье начал расти мох. Члены Ротари-клуба пообещали навести порядок в новом году.

Валгре родился 7 октября 1913 года и умер 31 декабря 1949 года. Сегодня исполнилось 73 года со дня его смерти.