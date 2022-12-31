Полиция просит помощи в поиске 36-летнего Райдо, который покинул свой дом в Пярну и в настоящее время его местонахождение неизвестно.
Полиция ищет пропавшего в Пярну 36-летнего Райдо
Полиция ищет пропавшего в Пярну 36-летнего Райдо
Телефона у мужчины при себе нет, и у его родственников есть основания полагать, что его жизни может угрожать опасность. В последний раз Райдо видели в магазине Раэкюла, где он оставил свой рюкзак с курткой и шапкой.
Полиция проверила различные больницы, а патрули в настоящее время разыскивают мужчину в окрестностях Пярну, но Райдо им пока найти не удалось.
Райдо ростом 184 см, худощавого телосложения, с голубыми глазами. На шее у мужчины серебряная военная цепочка с личной информацией.
Полиция просит всех, кто видел Райдо или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.
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