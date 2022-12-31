Полиция ищет пропавшего в Пярну 36-летнего Райдо

Телефона у мужчины при себе нет, и у его родственников есть основания полагать, что его жизни может угрожать опасность. В последний раз Райдо видели в магазине Раэкюла, где он оставил свой рюкзак с курткой и шапкой.

Полиция проверила различные больницы, а патрули в настоящее время разыскивают мужчину в окрестностях Пярну, но Райдо им пока найти не удалось.

Райдо ростом 184 см, худощавого телосложения, с голубыми глазами. На шее у мужчины серебряная военная цепочка с личной информацией.