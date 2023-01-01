Сегодня вечером в 19:17 в Центр экстренной помощи поступило сообщение о пожаре в городе Пярну-Яагуп, на улице Пикали, где горит частный дом.
Пожар в частном доме в Пярнумаа – погибла пожилая женщина.
Команда спасателей Пярну-Яагуп, прибывшие в 19:20, подтвердили, что частный дом горел открытым огнем. Немедленно были начаты работы по тушению, чтобы выяснить, могут ли в доме быть люди.
При осмотре в доме была обнаружена покойная пожилая женщина. Спасатели не зафиксировали сигнал дымовой сигнализации во время тушения. Дальнейшее расследование установит причину возгорания и наличие работающих дымовых датчеков. Пожар был локализован в 20:14 и полностью потушен в 22:37.
На происшествие отреагировали спасатели из Пярнуской и Пярну-Яагупской спасательных команд и волонтерской спасательной команды Халинги, а также полиция и скорая помощь.
Спасательный департамент напоминает, что исправный датчик дыма помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Также с 2022 года обязательно наличие датчика угарного газа в зданиях с твердотопливными печами.
В 2022 году в пожарах погибло 48 человек.