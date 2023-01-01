На севере страны на дорогах может быть очень скользко

В южных уездах поверхность главных и второстепенных шоссе утром преимущественно мокрая или мокрая от обработки реагентом, температура плюсовая. В Пярнумаа и Рапламаа видимость ограничена из-за туманов.

Днем на севере страны ожидается переменная облачность без осадков. На юге страны облачно, по многим регионам дожди. Местами туманы. Температура на поверхности дорог с севера до центральных регионов страны по-прежнему будет минусовой, на мокрых поверхностях дорог появится наледь, на дорогах может быть скользко. На юге страны температуры плюсовые.