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На севере страны на дорогах может быть очень скользко

BNS
На севере страны на дорогах может быть очень скользко
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Гололед в Таллинне. Иллюстративное фото.
Гололед в Таллинне. Иллюстративное фото. Фото: Remo Tõnismäe

От Северной до Центральной Эстонии температура на поверхности дорог упала ниже нуля, местами на дорогах очень скользко.

В южных уездах поверхность главных и второстепенных шоссе утром преимущественно мокрая или мокрая от обработки реагентом, температура плюсовая. В Пярнумаа и Рапламаа видимость ограничена из-за туманов.

Днем на севере страны ожидается переменная облачность без осадков. На юге страны облачно, по многим регионам дожди. Местами туманы. Температура на поверхности дорог с севера до центральных регионов страны по-прежнему будет минусовой, на мокрых поверхностях дорог появится наледь, на дорогах может быть скользко. На юге страны температуры плюсовые.

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