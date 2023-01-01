От Северной до Центральной Эстонии температура на поверхности дорог упала ниже нуля, местами на дорогах очень скользко.
На севере страны на дорогах может быть очень скользко
На севере страны на дорогах может быть очень скользко
В южных уездах поверхность главных и второстепенных шоссе утром преимущественно мокрая или мокрая от обработки реагентом, температура плюсовая. В Пярнумаа и Рапламаа видимость ограничена из-за туманов.
Днем на севере страны ожидается переменная облачность без осадков. На юге страны облачно, по многим регионам дожди. Местами туманы. Температура на поверхности дорог с севера до центральных регионов страны по-прежнему будет минусовой, на мокрых поверхностях дорог появится наледь, на дорогах может быть скользко. На юге страны температуры плюсовые.
Ключевые слова