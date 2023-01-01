Первая авария года: троих пострадавших в ДТП в новогоднюю ночь доставили в больницу

Последняя авария в прошлом году произошла в субботу в 8:38 утра в деревне Лайусевялья волости Йыгева, на 7-м километре шоссе Йыгева-Муствеэ, где 38-летняя женщина на Toyota Corolla, из-за скользкой дороги, врезалась в дерево. Скорая помощь отвезла водителя в Клиникум тартуского университета.

Первая авария этого года произошла всего в двадцати километрах от предыдущего места ДТП. В 02:13 18-летний мужчина на BMW 5-й серии попытался обогнать другой автомобиль на улице Тарту, в городе Муствеэ, но в правом повороте свернул с дороги налево и врезался в стену дома. Помимо водителя, скорая помощь доставила в Клиникум тартуского университета 21-летнего мужчину и 16-летнего юношу, которые были пассажирами автомобиля.