В кафе и ресторанах Ростова-на-Дону развешивают ориентировки на розыск шестерых заключенных, завербованных частной военной компанией (ЧВК) Вагнера для участия в войне России против Украины и сбежавших после этого с оккупированных украинских территорий, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ростовское издание Donday.
В России разыскивают сбежавших из ЧВК Вагнера заключенных
В распоряжении СМИ есть фото с ориентировкой, информацию изданию подтвердил собеседник в правоохранительных органах.
Согласно ориентировке, среди сбежавших заключенных есть по одному гражданину России, Беларуси и Кыргызстана, а трое остальных - граждане Узбекистана. Все они сбежали с территории учебного центра ЧВК в Краснодонском районе Луганской области в период с 21 по 22 декабря, вооружены и могут быть опасны. У правоохранителей нет подтверждения того, что беглецы направились именно в Ростовскую область, но в ориентировке они просят граждан обращать «особое внимание» на людей в военном обмундировании.
Основатель ЧВК Вагнера в прошлом поручался за заключенного
В начале декабря в Новошахтинске Ростовской области произошел инцидент с другим заключенным, завербованным ЧВК Вагнера. По патрулю полиции открыл огонь мужчина, который, по данным СМИ, с 2016 года отбывал срок в уфимской ИК-4 за ограбление и оказался на свободе благодаря вербовке. Ее в российских тюрьмах, вероятно, лично ведет так называемый «повар Путина» и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, которого Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по итогам 2022 года признал «живым символом самых ужасных явлений России».
Во время допроса задержанный заявил, что находился на территории Украины, но «отстал от группы» и не знал, что вернулся в РФ, а по полицейским открыл огонь, так как принял их за украинцев. Позднее пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» со ссылкой на бизнесмена заявила, что ЧВК Вагнера не снимает с себя ответственность за дальнейшую судьбу стрелка, а сам Пригожин дал личное поручительство за него.
Тем не менее, ростовский суд арестовал оказавшегося на свободе заключенного на два месяца по обвинениям в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и незаконном обороте оружия.
ЧВК Вагнера конфликтует с российскими военными
В конце декабря в интернете распространилось видео, в котором люди в военной форме критиковали главу Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Обильно используя обсценную лексику, они заявили, что им «нечем воевать» и у них «нет снарядов», при том, что они якобы воюют под Бахмутом «против всей украинской армии». Пригожин указал, что ролик записали наемники из ЧВК.
В октябре компания Пригожина передала четыре внедорожника военнослужащим 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота, находящимся в Херсонской области, после того как они пожаловались в Telegram, что у них имеется один бронетранспортер на 80 человек, и это сильно ограничивает их маневренность. Американский Институт изучения войны (ISW) тогда расценил это как стремление утвердить превосходство над министерством обороны России, неспособным обеспечить солдат и офицеров ВС РФ базовой техникой.
При этом Пригожин в начале ноября заявил о намерении создать в Курской и Белгородской областях так называемые Центры подготовки и управления «народным ополчением», подконтрольные ЧВК Вагнера. «Обеспечить материальную составляющую» для таких «ополченцев», по его мнению, должно не государство, а региональный бизнес.