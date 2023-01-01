В России разыскивают сбежавших из ЧВК Вагнера заключенных

В распоряжении СМИ есть фото с ориентировкой, информацию изданию подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

Согласно ориентировке, среди сбежавших заключенных есть по одному гражданину России, Беларуси и Кыргызстана, а трое остальных - граждане Узбекистана. Все они сбежали с территории учебного центра ЧВК в Краснодонском районе Луганской области в период с 21 по 22 декабря, вооружены и могут быть опасны. У правоохранителей нет подтверждения того, что беглецы направились именно в Ростовскую область, но в ориентировке они просят граждан обращать «особое внимание» на людей в военном обмундировании.

Основатель ЧВК Вагнера в прошлом поручался за заключенного

В начале декабря в Новошахтинске Ростовской области произошел инцидент с другим заключенным, завербованным ЧВК Вагнера. По патрулю полиции открыл огонь мужчина, который, по данным СМИ, с 2016 года отбывал срок в уфимской ИК-4 за ограбление и оказался на свободе благодаря вербовке. Ее в российских тюрьмах, вероятно, лично ведет так называемый «повар Путина» и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, которого Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по итогам 2022 года признал «живым символом самых ужасных явлений России».