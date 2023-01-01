Отдохнуть не получилось: в новогоднюю ночь у спасателей было много работы

По предварительным данным, ночью в Кохила в Рапламаа из-за неосторожного обращения с пиротехникой пострадал 10-летний ребенок. По той же причине пострадал один молодой человек в Раквере, а второй в Сууре-Яани.

Спасатели 00.26 приехали на Пюхаярв, чтобы потушить горевшие вблизи гостиницы остатки пакета пиротехники.

В 00.45 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Эхитаяте в Тырва ракета подожгла вблизи поверхности земли теплоизоляцию многоквартирного дома. Жилец потушил возгорание из ручного огнетушителя, а прибывшие на место спасатели проверили пожарную безопасность.

В 1.02 спасатели потушили остатки пиротехники на бульваре Вабадузе в центре Тарту.

Вечером спасатели потушили два пожара в жилом доме, а ночью еще два. Самым трагическим из них был пожар в Пярну-Яагупи, о котором в центр тревоги сообщили в 19.17 в субботу. Прибывшая на место за три минуты спасательная бригада Пярну-Яагупи установила, что дом охвачен огнем. Спасатели сразу приступили к тушению пожара и поискам пострадавших. В доме нашли тело погибшей пожилой женщины. Спасатели во время работы не слышали сигнала дымового датчика. Пожар локализовали к 20.14 и окончательно потушили к 22.37.