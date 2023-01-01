Важное изменение: вступает в силу более эффективный порядок взыскания алиментов

По сообщению Министерства юстиции, 1 января вступили в силу положения, обязывающие судебных исполнителей принудительно исполнять и текущие требования алиментов. Новые правила создают больше условий для того, чтобы дети получали необходимые для жизни средства каждый месяц.

Кроме того, в дальнейшем будут исключены ситуации, в которых должники исполняют обязанность периодической уплаты алиментов вне исполнительного производства, но судебные исполнители применяют строгие меры, например, арестуют выплаты по жилищному кредиту.