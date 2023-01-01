1 января вступает в силу более эффективный порядок взыскания алиментов.
Важное изменение: вступает в силу более эффективный порядок взыскания алиментов
Важное изменение: вступает в силу более эффективный порядок взыскания алиментов
По сообщению Министерства юстиции, 1 января вступили в силу положения, обязывающие судебных исполнителей принудительно исполнять и текущие требования алиментов. Новые правила создают больше условий для того, чтобы дети получали необходимые для жизни средства каждый месяц.
Кроме того, в дальнейшем будут исключены ситуации, в которых должники исполняют обязанность периодической уплаты алиментов вне исполнительного производства, но судебные исполнители применяют строгие меры, например, арестуют выплаты по жилищному кредиту.
Государство будет также частично финансировать возбужденные для взыскания алиментов исполнительные производства.
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