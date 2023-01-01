Ждать ли мирового кризиса в 2023 году?

США как ведущий мировой производитель нефти и газа в гораздо лучшем положении, чем ЕС, который на 60% зависит от импорта. Правительство и центробанк крупнейшей экономики мира заявляют, что она избежит рецессии. Эксперты же оценивают ее вероятность в 70%, показал декабрьский опрос Bloomberg.

Даже если спад случится, он будет недолгим, полагают экономисты из Oxford Economics. Однако быстро вернуться к прежним темпам роста не получится, как и после прошлого кризиса 2008 года.

Все потому, что эпоха дешевых денег в США и Европе быстро не вернется, а Китаю еще далеко до того, чтобы заменить Запад как главного мирового кредитора, пишут они в прогнозе на 2023 год:

«Рецессия будет мягкой, но и последующее восстановление разочарует. Ключевые причины, по которым мировая экономика притормозила в 2022-м, должны рассосаться в 2023 году, однако этого будет недостаточно».

Что это за проблемы?

Почему сейчас плохо

Главная мировая беда - инфляция. Нападение России на Украину усугубило ее, поскольку выросли цены на энергоносители и продовольствие. Но и до этого цены на Западе росли рекордными за последние 40 лет темпами.