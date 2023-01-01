Украинцам может быть «темно, громко и сложно», но уже никогда не будет страшно и стыдно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к нации, опубликованном в последние минуты субботы, 31 декабря. По его словам, год для страны начался 24 февраля, и стал годом Украины, пишет Deutsche Welle.
Зеленский в новогоднем поздравлении: нам уже никогда не будет страшно
В 17-минутном видеообращении глава государства перечислил важные события, произошедшие в ходе развязанной Россией полномасштабной войны, упомянув вторжение войск РФ утром 24 февраля, бои в Гостомеле, Буче, Ирпене, Бородянке и Харькове, российские атаки на гражданское население в Мариуполе, Одессе, осаду «Азовстали» и другие события. Но, как подчеркнул украинский президент, хотя это невозможно забыть и простить, это можно победить - и перечислил успехи украинских защитников, начиная с обороны Киева и заканчивая освобождением захваченных территорий.
Отдельно Зеленский отметил, что 2022 год стал годом, «когда Украина изменила мир», а мир «открыл Украину» - украинцев поддерживают во многих городах в разных странах.
По словам Зеленского, Украина продолжит биться ради главного слова - «победа», и она «точно будет». «Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращения наших людей. Воинов - к своим семьям. Пленных - в свои дома. Переселенцев - в свою Украину. Возвращения наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными. Возвращения к привычной жизни. К счастливым минутам без комендантского часа. К земным радостям без воздушных тревог. Возвращения того, что у нас украли. Детства наших детей, спокойной старости наших родителей», - указал глава государства, добавив, что страна готова за это бороться.
Зеленский: Украинцы уже давно творят чудеса
Ранее в этот же вечер на официальных страничках президента Украины в различных соцсетях появилось поздравление, в котором он заявил, что украинцы могут не желать чудес, ведь «уже давно творят их сами».
Этот пост украинский лидер посвятил комментариям о том, что уже исполнено из предположительных пожеланий в новогоднюю ночь. Так, на вопрос о том, желать ли искренней любви, он ответил, что «за этот год мы почувствовали ее как никогда», а кроме того, украинцы могут не желать настоящих друзей, потому что «точно узнали, кто ими является».
По словам президента, вера и надежда «уже давно в ВСУ», домашний уют - там, где «мы и наши близкие», а свет - «в каждом из нас, даже когда нет электричества». Отдельно Зеленский отметил, что приключений и путешествий у украинцев «слишком много», чтобы желать их.
«Так что сегодня только одно желание. И оно воплотится не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечеством,» - указал президент Украины, добавив, что следующий год должен стать годом «нашей победы».
Зеленский с женой на фоне елки, Путин - с людьми в военной форме
Если одно из поздравлений украинский лидер сопроводил фотографией с женой Еленой Зеленской на фоне новогодней елки, то президент РФ Владимир Путин записывал свое предпраздничное обращение к нации на фоне людей в военной форме вместо традиционного вида Кремля.
В своем выступлении Путин заявил о движении РФ к «полному суверенитету» и в очередной раз обвинил Запад в «подготовке к агрессии» и «использовании Украины для ослабления России», а 2022 год назвал «годом трудных решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации общества».
При этом он говорил о «защите наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации», а обращение было опубликовано в день массированных ракетных ударов по украинским городам. Вечером 31 декабря украинские власти вновь сообщили о российской атаке на ряд украинских территорий, в ходе которой были использованы дроны-камикадзе.