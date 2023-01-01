Зеленский в поздравлении: нам уже никогда не будет страшно

Этот пост украинский лидер посвятил комментариям о том, что уже исполнено из предположительных пожеланий в новогоднюю ночь. Так, на вопрос о том, желать ли искренней любви, он ответил, что «за этот год мы почувствовали ее как никогда», а кроме того, украинцы могут не желать настоящих друзей, потому что «точно узнали, кто ими является».

По словам президента, вера и надежда «уже давно в ВСУ», домашний уют - там, где «мы и наши близкие», а свет - «в каждом из нас, даже когда нет электричества». Отдельно Зеленский отметил, что приключений и путешествий у украинцев «слишком много», чтобы желать их.

«Так что сегодня только одно желание. И оно воплотится не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечеством,» - указал президент Украины, добавив, что следующий год должен стать годом «нашей победы».

Зеленский с женой на фоне елки, Путин - с людьми в военной форме

Если одно из поздравлений украинский лидер сопроводил фотографией с женой Еленой Зеленской на фоне новогодней елки, то президент РФ Владимир Путин записывал свое предпраздничное обращение к нации на фоне людей в военной форме вместо традиционного вида Кремля.

В своем выступлении Путин заявил о движении РФ к «полному суверенитету» и в очередной раз обвинил Запад в «подготовке к агрессии» и «использовании Украины для ослабления России», а 2022 год назвал «годом трудных решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации общества».