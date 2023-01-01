В английском городе отменили новогодний фейерверк из-за моржа

В английском городе Скарборо власти отменили новогодний фейерверк, чтобы не потревожить уникального гостя из Арктики - моржа, который решил сделать привал в городском порту.

Городской совет Скарборо решил отменить фейерверк по совету Британского общества водолазов-спасателей морских животных, которые опасались, что грохот нанесет удар по психике моржа.

Специалисты говорят, что это, вероятно, вообще первый в истории случай появления моржа, жителя Арктики, в Йоркшире, на побережье Северной Англии.

Огромный морж появился в Скарборо перед самым Новым годом и сразу привлек толпы местных жителей.

«Я в первый раз вижу моржа. Он огромный. Тюлени у нас тут на берегу возле Скарборо бывают часто, но такой огромный зверь. Гигантский, - сказал Би-би-си местный житель, 51-летний Ричард Коулсон. - Начинаешь уважать природу, когда видишь что-то такого размера. У него бивни больше, чем у меня руки».

Предполагают, что это тот самый морж, которого в начале декабря видели на южном берегу Англии, в Гемпшире, а до того - в Нидерландах и Франции. Люди уже даже дали ему кличку - Тор.

Специалист из Всемирного фонда дикой природы Род Дауни сказал журналистам, что Тор, скорее всего, плывет назад, в родную Арктику. В Скарборо, как предполагают защитники природы, он решил передохнуть несколько дней, прежде чем плыть дальше.