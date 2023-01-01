Государство увеличит выплаты репрессированным

«Для Министерства юстиции важно заниматься последствиями оккупации и людьми, которые больше всего пострадали от оккупации. Я рада, что в условиях нынешнего быстрого роста цен получилось поднять пособие для репрессированных и тем самым выразить со стороны государства уважение этим людям», - пояснила министр юстиции Леа Данилсон-Ярг.

Цель пособия - оказать поддержку и выразить уважение людям, которые сильнее всего пострадали от советской оккупации. Таким образом, государственное пособие пострадавшим будет составлять 80 центов в день на человека.

В этом году предстоит еще одна важная инициатива - Эстонский институт исторической памяти при финансовой поддержке министерства приступит к подготовке экспозиции музея жертв коммунизма, который будет создан в Морской крепости. Музей будет готов через несколько лет. Рийгикогу также рассматривает законопроект о сносе поддерживающих оккупацию монументов и символов власти. Министр выразила надежду, что новая регуляция вступит в силу в этом году.