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Новогодняя ночь была полна насилия

Есть погибшие
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Новогодняя ночь была полна насилия
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Полицейский патруль. Фото иллюстративное.
Полицейский патруль. Фото иллюстративное. Фото: Jürgen Puistaja

Больше всего обращений в полицию поступило в новогоднюю ночь в связи с неумеренным употреблением алкоголя. В основном это было домашнее насилие, вождение в нетрезвом виде или люди в беспомощном состоянии.

По словам начальника оперативного отдела PPA Таго Трея, крупные общественные мероприятия прошли для полиции спокойно. Но все остальное, что произошло в стенах квартир, не является поводом для удовлетворения.

«Новогодняя ночь была очень бурной. В большинстве случаев общим определяющим фактором является алкоголь, поэтому ситуация в какой-то момент стала такой, что разногласия уже не решаются словами, в ход идут кулаки и другие предметы», - сказал Трей.

Печальный пример этого произошел сегодня рано утром, когда полиции сообщили, что в квартире в Тапа было обнаружено тело 54-летнего мужчины со следами насилия. На месте задержан пьяный 58-летний мужчина.

Тревожный сигнал в полицию поступил утром и с Рахумяэского шоссе в Таллинне. 50-летняя женщина была найдена мертвой, а 37-летний мужчина с ножевыми ранениями был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии. В качестве подозреваемого на месте задержан 40-летний пьяный мужчина. Что именно привело к этим трагическим преступлениям, будет выяснено в ходе уголовного производства.

«Призываю всех - если вы слышите по соседству указывающие на насилие голоса, даже если сомневаетесь, обязательно сообщайте по 112. Ваш звонок поможет прекратить насилие», - сказал Трей.

В новогоднюю ночь в Тарту произошло два инцидента с применением оружия в общественных местах, где в одном случае во время ссоры другому человеку угрожали предметом, похожим на оружие, а в другом случае им размахивали в общественном месте. «В обоих случаях владельцы оружия находились в состоянии алкогольного опьянения, и это были стартовые пистолеты, но они выглядели как настоящее оружие и существенно нарушали чувство безопасности окружающих», - пояснил Трей.

В течение дня полиция задержала не менее 23 водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, и, вероятно, в ходе сегодняшних рейдов это число увеличится. Патруль дорожного движения и усиленные проверки на трезвость будут продолжаться сегодня и завтра.

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