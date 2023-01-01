Хорватия перешла на евро и вступила в Шенгенскую зону

1 января 2023 года Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне и зоне хождения евро - это произошло почти через 10 лет после того, как страна стала членом Европейского союза.

В полночь страна распрощалась со своей валютой куна и стала 20-м членом еврозоны.

Хорватия также стала 27-м государством в Шенгенской зоне: крупнейшей в мире территории свободного передвижения, позволяющей более чем 400 миллионам человек свободно перемещаться между государствами-членами.

«Это большое достижение для Хорватии, символ ее глубоко укоренившейся связи с ЕС и символический момент для еврозоны в целом», - сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Бывшая югославская республика с населением 3,9 млн человек вступила в Европейский Союз в 2013 году.

Новая валюта

Европейская валюта уже довольно давно ходит в Хорватии. В евро оцениваются в первую очередь дорогие активы - недвижимость и автомобили. Около 80% банковских вкладов номинированы в евро, а основные торговые партнеры Загреба находятся в еврозоне.