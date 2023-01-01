После тяжелой болезни 1 января умерла художница и дизайнер ювелирных украшений, заслуженный профессор Эстонской академии художеств Кадри Мяльк (27.01.1958 - 1.01.2023).
Умерла художница и дизайнер ювелирных украшений Кадри Мяльк
Кадри Мяльк училась в Тартуской художественной школе с 1977 по 1981 год, а затем в Эстонском государственном художественном институте, который окончила в 1986 году. Она начинала как свободный художник, но в 1989 году начала преподавать в Эстонской академии художеств. Первоначально она работала под руководством своего наставника, профессора Лейли Кулдкеп. Кадри Мяльк была избрана профессором ювелирного и кузнечного дела в 1996 году. Она делилась своим опытом со студентами, включая докторантов, как в стране, так и за рубежом. В последнее время она преподавала в Мюнхенской академии художеств.
Кадри Мяльк посвятила свою жизнь ювелирному делу, это была ее любовь, работа и творчество. Первая персональная выставка состоялась в 1989 году в галерее Художественного дома, после чего было много выставок как в Эстонии, так и по всему миру. Кадри Мяльк очень любила своих учеников, которых она каждый год брала с собой на главное европейское ювелирное событие - выставку-ярмарку «Schmuck» в Мюнхене. Вместе с самыми преданными она основала в 1999 году группу ювелирного искусства ÕhuLoss. Ее ученики: Танель Веенре, Пирет Хирв, Мария Валдма, Юлия Кюннап, Ева Маргус, Кристийна Лауритс, Виллу Плинк и другие продолжают блистать в эстонском ювелирном искусстве. В 2008 году Кадри Мяльк основала благотворительный фонд Noor Ehe, который поддерживает начинающие профессиональные таланты.
Собственное ювелирное искусство Кадри было глубоко личным, затрагивающим все чувства зрителя и владельца, и она никогда не сомневалась в магической силе ювелирных изделий. В своей работе она с особой тщательностью выбирала камни и металлы, потому что для нее каждый из них имел свой характер и силу. Марианна Кырвер уловила суть творчества Кадри Мяльк в 2004 году, озаглавив фильм о ней «Темное небо воображения».
Работы Кадри Мяльк находятся во многих частных и государственных художественных коллекциях: Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Швейцарский национальный музей в Цюрихе, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Смитсоновском национальном музее в Нью-Йорке, Художественном музее в Гамбурге, и т.д. Конечно, самая большая коллекция ювелирных изделий Кадри Мяльк находится в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна. Кадри Мяльк оставила после себя высококлассную коллекцию современных мировых украшений, собранную с заботой и любовью на протяжении многих лет.
Кадри Мялк является лауреатом ордена Белой Звезды Эстонской Республики V степени, офицерского креста ордена «За заслуги перед Португальской Республикой», Государственной премии земли Бавария, Культурной премии Эстонской Республики и премии Кристьяна Рауа. Среди его многочисленных международных наград можно отметить гран-при Европейской триеннале современных ювелирных изделий из Бельгии, золотую награду Теда Нотена из Амстердама, премию Ars Ornata Heart из Кельна и др. Кадри Мяльк была получателем гранта Культурного фонда Эстонии «Живи и сияй» и одним из лауреатов Премии художника Эстонской Республики.
Кадри Мялк была активна до последних минут жизни, воспринимая жизнь во всей ее широте и глубине.
Эстонская академия художеств
Союз художников Эстонии
Эстонский музей прикладного искусства и дизайна
Министерство культуры