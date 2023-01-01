Умерла художница и дизайнер ювелирных украшений Кадри Мяльк

Кадри Мяльк училась в Тартуской художественной школе с 1977 по 1981 год, а затем в Эстонском государственном художественном институте, который окончила в 1986 году. Она начинала как свободный художник, но в 1989 году начала преподавать в Эстонской академии художеств. Первоначально она работала под руководством своего наставника, профессора Лейли Кулдкеп. Кадри Мяльк была избрана профессором ювелирного и кузнечного дела в 1996 году. Она делилась своим опытом со студентами, включая докторантов, как в стране, так и за рубежом. В последнее время она преподавала в Мюнхенской академии художеств.

Кадри Мяльк посвятила свою жизнь ювелирному делу, это была ее любовь, работа и творчество. Первая персональная выставка состоялась в 1989 году в галерее Художественного дома, после чего было много выставок как в Эстонии, так и по всему миру. Кадри Мяльк очень любила своих учеников, которых она каждый год брала с собой на главное европейское ювелирное событие - выставку-ярмарку «Schmuck» в Мюнхене. Вместе с самыми преданными она основала в 1999 году группу ювелирного искусства ÕhuLoss. Ее ученики: Танель Веенре, Пирет Хирв, Мария Валдма, Юлия Кюннап, Ева Маргус, Кристийна Лауритс, Виллу Плинк и другие продолжают блистать в эстонском ювелирном искусстве. В 2008 году Кадри Мяльк основала благотворительный фонд Noor Ehe, который поддерживает начинающие профессиональные таланты.