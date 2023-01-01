С сегодняшнего дня во Франции вступило в силу решение, согласно которому презервативы стали бесплатными для людей от 18 до 25 лет.
Во Франции презервативы стали бесплатными
Во Франции презервативы стали бесплатными
«Мы начинаем небольшую революцию в области контрацепции», - так Макрон комментировал это решение.
Об этом решении президент страны Эммануэль Макрон заявил еще в начале декабря.
Les maladies sexuellement transmissibles sont en recrudescence chez les jeunes. C'est pourquoi, nous engageons une petite révolution de la prévention : https://t.co/x80Cvlo8x9— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2022
Эта мера направлена на борьбу с распространением СПИДа и других заболеваний, передающихся половым путем.
[Что касается полового просвещения], «мы не очень хорошо разбираемся в этом вопросе. Реальность очень и очень отличается от теории. Это область, в которой нам нужно намного лучше обучать наших учителей», - приводит слова Макрона AFP.
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