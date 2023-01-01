Во Франции презервативы стали бесплатными

Эта мера направлена на борьбу с распространением СПИДа и других заболеваний, передающихся половым путем.

[Что касается полового просвещения], «мы не очень хорошо разбираемся в этом вопросе. Реальность очень и очень отличается от теории. Это область, в которой нам нужно намного лучше обучать наших учителей», - приводит слова Макрона AFP.