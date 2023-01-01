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Во Франции презервативы стали бесплатными

rus.postimees.ee
Во Франции презервативы стали бесплатными
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Презерватив. Фото иллюстративное.
Презерватив. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

С сегодняшнего дня во Франции вступило в силу решение, согласно которому презервативы стали бесплатными для людей от 18 до 25 лет. 

«Мы начинаем небольшую революцию в области контрацепции», - так Макрон комментировал это решение.

Об этом решении президент страны Эммануэль Макрон заявил еще в начале декабря.

Эта мера направлена на борьбу с распространением СПИДа и других заболеваний, передающихся половым путем.

[Что касается полового просвещения], «мы не очень хорошо разбираемся в этом вопросе. Реальность очень и очень отличается от теории. Это область, в которой нам нужно намного лучше обучать наших учителей», - приводит слова Макрона AFP.

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