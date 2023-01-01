Сирет Котка: Эдгар Сависаар сделал невозможное возможным

Хотя Эдгар по происхождению был южным эстонцем, его дом находился на хуторе Хундисильма в Ляэне-Вирумаа. Это было то место, где он всегда хотел оказаться, даже в конце самых длинных и тяжелых рабочих дней. Хундисильма давала ему силу и душевный покой. Это было убежище, которое поддерживало его в самые трудные времена. Из Хундисильма он черпал энергию для новых мыслей, планов и действий.

Впервые я встретила Эдгара Сависаара в 2003 году на летних днях Молодежного совета Центристской партии. В своем выступлении он рассказал историю молодой женщины из Вяйке-Маарья, которая рьяно отстаивала интересы своего местного населения при строительстве крупного национального проекта. Я сидела там на корточках среди других молодых людей и хотела крикнуть: «Эй! Ты говоришь обо мне!», но благоговение не позволило. Эдгару напомнили о Фосфорной войне, когда чудовищный государственный аппарат Красной империи пытался подавить эстонский народ, но благодаря местным активистам ему это не удалось.

В Иванов день 2005 года Эдгар поехал в Вяйке-Маарья, чтобы пригласить меня на работу в столицу. Я была ошарашена, так как никогда не мечтала о работе в Министерстве экономики. С этого момента Эдгар стал моим наставником.