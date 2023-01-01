В конце года ушел из жизни Эдгар Сависаар, который уже при жизни был легендой эстонской политики. Сависаар вошел в историю в 1988 году, создав Народный фронт Эстонии. Официально поддерживая тогдашние реформы в Советском Союзе, это блестящее народное движение фактически стало одним из самых увесистых гвоздей в гроб Империи Зла, тем самым позволив Эстонии восстановить свою независимость. На этом миссия Сависаара в этой жизни не закончилась. Эстонское государство пришлось отстраивать заново!
Сирет Котка: Эдгар Сависаар сделал невозможное возможным
Хотя Эдгар по происхождению был южным эстонцем, его дом находился на хуторе Хундисильма в Ляэне-Вирумаа. Это было то место, где он всегда хотел оказаться, даже в конце самых длинных и тяжелых рабочих дней. Хундисильма давала ему силу и душевный покой. Это было убежище, которое поддерживало его в самые трудные времена. Из Хундисильма он черпал энергию для новых мыслей, планов и действий.
Впервые я встретила Эдгара Сависаара в 2003 году на летних днях Молодежного совета Центристской партии. В своем выступлении он рассказал историю молодой женщины из Вяйке-Маарья, которая рьяно отстаивала интересы своего местного населения при строительстве крупного национального проекта. Я сидела там на корточках среди других молодых людей и хотела крикнуть: «Эй! Ты говоришь обо мне!», но благоговение не позволило. Эдгару напомнили о Фосфорной войне, когда чудовищный государственный аппарат Красной империи пытался подавить эстонский народ, но благодаря местным активистам ему это не удалось.
В Иванов день 2005 года Эдгар поехал в Вяйке-Маарья, чтобы пригласить меня на работу в столицу. Я была ошарашена, так как никогда не мечтала о работе в Министерстве экономики. С этого момента Эдгар стал моим наставником.
Богатый опыт и знания, которые я получила от Эдгара, бесценны. Работать в политике вместе с ним было интересно, но в то же время очень напряженно. У него был конкретный подход к работе: когда требовалось решить проблему, он никогда не бросал ее в пасть бюрократической машины, а пытался найти эффективное решение прямо здесь и сейчас. Эдгар отличался от большинства других политиков редкой смелостью принимать решения и брать на себя ответственность.
Больше всего я оценил готовность Эдгара помогать людям, находящимся рядом с ним. Он помог очень многим и не уставал повторять, что политика - это не личные корыстные интересы, а улучшение благосостояния народа. Я буду нести эти принципы и его ценности с собой сейчас и в будущем.
Летний шторм 2010 года сорвал крышу с детского сада в Вяйке-Маарья. Поскольку эстонское государство не пришло на помощь, город Таллинн во главе с Эдгаром помог восстановить крышу. В 2014 году столица поддержала строительство пола общественного центра Килтси. Есть много примеров того, как Эдгар подставил свое плечо, в том числе и из других мест Эстонии.
Из зависти или страха перед Эдгаром публичные насмешки над ним стали в Эстонии национальным видом спорта на десятилетия. Любая его идея мгновенно отметалась, будь то недавний пример с бесплатным общественным транспортом, который многие сегодня воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Но у Эдгара была миссия и четкое видение, поэтому он постоянно делал невозможное возможным. Но все это досталось ему дорогой ценой - он пожертвовал своей семейной жизнью и здоровьем ради Эстонии.
Эдгар был незаслуженно недооценен. Надеюсь, теперь его оценят по достоинству. Роль Сависаара и Народного фронта в восстановлении независимости иногда пытаются преуменьшить. Однако написание нашей общей истории должно быть максимально правдивым, а не предвзятым по отношению к определенным политикам.
Искренне приятно, что, например, власти волости Винни оценили историческую роль Эдгара уже при его жизни, сделав его почетным гражданином волости. Сейчас самое время поставить ему памятники в столице или где-нибудь еще в Эстонии.
Эдгар был также большим знатоком культуры, будь то театр, музыка или литература, и этим летом мы ходили с ним на концерт в Высу. Осенью мы встречались, шутили и обсуждали политические вопросы. Эдгар постоянно следил за политикой того времени, потому что политика была важной частью его жизни.
Такие великие фигуры, как Сависаар, достаются Эстонии раз в столетие, если вообще достаются. Для меня было большой честью знать и работать с Эдгаром Сависааром. Покойтесь с миром, дорогой учитель!