НАТО: нужно готовиться к затяжному конфликту, Россия не намерена отказываться от контроля над Украиной

«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели - установления контроля над Украиной», - отметил Столтенберг.

По его словам, успехи украинской армии не должны создавать обманчивого ощущения скорой победы Киева.

«Украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, но мы также знаем, что Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это говорит о том, что они готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления», - сказал генсек НАТО.

Накануне нового года жителям Львова продемонстрировали обломки российских ракет. Фото: BBC

Йенс Столтенберг подчеркнул, что в создавшейся ситуации Украина остро нуждается в военной поддержке Запада.

«Если мы хотим, чтобы мирный договор закрепил положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить Украине поддержку. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы», - уверен Столтенберг.

«Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, также будет и с этой войной. Но мы знаем, что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя», - сказал генеральный секретарь альянса.