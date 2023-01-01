В новогоднем поздравлении спикер Рийгикогу Юри Ратас выразил надежду на то, что новый год сможет стать поворотным благодаря нашим усилиям и стараниям; что с этого года жизнь нашего населения и государства станет лучше, а в Украине замолчат выстрелы, наступит мир и победят справедливость и свет.
Ратас в новогоднем поздравлении: приложим все усилия для того, чтобы 2023 год стал поворотным
В новогоднем поздравлении в эфире ETV Ратас поблагодарил жителей страны за то, что на протяжении прошлого года они помогали как своим близким, так и незнакомым людям. Добрых поступков, по словам Ратаса, в минувшем году было особенно много.
«Мир вокруг нас за год сильно изменился. В день празднования 104-й годовщины независимости Эстонской Республики реальностью стала ситуация, которая, мы надеялись, никогда не повторится. Развязанная Россией война в Украине уничтожила многое, но не самое важное - надежду и добросердечность вокруг нас. Мы не должны позволить апатии от войны погасить это пламя», - сказал Ратас и призвал всех и в новом году делать все во имя мира, безопасности и лучшего будущего для наших детей и внуков в Эстонии, Европе и во всем мире.
Ратас отметил, что прошлый год ознаменовали многочисленные кризисы: в сфере здравоохранения, безопасности, энергетики, экономики и миграции. Мы были вынуждены принять ряд крайне тяжелых решений и заново оценить наши возможности. «Никто не мог сказать, что будет завтра. Но задача государственных деятелей - создавать уверенность, а не прибавлять страхов и неопределенности», - сказал он.
Ратас призвал всех использовать оставшиеся до выборов в Рийгикогу месяцы для рассмотрения возможных сценариев будущего, чтобы понять, в какой именно Эстонии мы хотели бы жить. «Каждый из нас должен обдумывать, обсуждать, анализировать, оценивать и наблюдать. Это не всегда просто, но это необходимо.
Вместе мы должны найти способ, как преодолеть препятствия на нашем пути, как не сбиться с него и не споткнуться. В сложившейся ситуации мы не можем позволить себе глупых ошибок или промедлений. Мы не имеем права закрывать глаза на возможные решения», - сказал спикер Рийгикогу и добавил, что пусть целью в новом году станет поиск мудрости и единогласия, необходимых для того, чтобы сделать наше общество более сильным и сплоченным; чтобы стать достаточной опорой для тех, кто все больше страдает от кризисов и на ком эти удары сказываются больнее.
Ратас отметил, что в условиях подорожания стоимости жизни люди испытывают все больше трудностей в быту. Электричество и отопление неожиданно превратились в элементы роскоши, а это стало ударом как для благополучия обычных семей, так и для конкурентоспособности предприятий. Рекордные цены на энергию привели и к росту цен на прилавках магазинов, сделав Эстонию лидером по уровню инфляции среди стран еврозоны.
«Это не те слова, которые кто-либо хотел бы услышать в 2022 году. И не те слова, которые мы хотели бы слышать в 2023 году. Я понимаю, что, желая друг другу хорошего нового года, мы на деле не уверены, будет ли грядущий год хорошим. Но я хочу надеяться, что мы приложим все усилия для того, чтобы 2023 год стал поворотным, - сказал он. - Чтобы когда-нибудь мы смогли вспоминать это время и думать - с этого момента дела у меня, моей семьи, нашего народа и государства пошли лучше. В этом году в Украине замолчали выстрелы, наступил мир и победили справедливость и свет. Слабый победил более сильного. Победило человечество».
Ратас призвал людей поддерживать друг друга, чтобы несмотря на окружающие нас трудности в наших домах царили забота и доброта. «Это помогает нам в любой ситуации. Давайте видеть и ценить красоту вокруг нас, так как ее на деле больше, чем ужасов. Давайте сделаем все, чтобы так оно и осталось», - сказал он.