Ратас в новогоднем поздравлении: приложим все усилия для того, чтобы 2023 год стал поворотным

Вместе мы должны найти способ, как преодолеть препятствия на нашем пути, как не сбиться с него и не споткнуться. В сложившейся ситуации мы не можем позволить себе глупых ошибок или промедлений. Мы не имеем права закрывать глаза на возможные решения», - сказал спикер Рийгикогу и добавил, что пусть целью в новом году станет поиск мудрости и единогласия, необходимых для того, чтобы сделать наше общество более сильным и сплоченным; чтобы стать достаточной опорой для тех, кто все больше страдает от кризисов и на ком эти удары сказываются больнее.

Ратас отметил, что в условиях подорожания стоимости жизни люди испытывают все больше трудностей в быту. Электричество и отопление неожиданно превратились в элементы роскоши, а это стало ударом как для благополучия обычных семей, так и для конкурентоспособности предприятий. Рекордные цены на энергию привели и к росту цен на прилавках магазинов, сделав Эстонию лидером по уровню инфляции среди стран еврозоны.

«Это не те слова, которые кто-либо хотел бы услышать в 2022 году. И не те слова, которые мы хотели бы слышать в 2023 году. Я понимаю, что, желая друг другу хорошего нового года, мы на деле не уверены, будет ли грядущий год хорошим. Но я хочу надеяться, что мы приложим все усилия для того, чтобы 2023 год стал поворотным, - сказал он. - Чтобы когда-нибудь мы смогли вспоминать это время и думать - с этого момента дела у меня, моей семьи, нашего народа и государства пошли лучше. В этом году в Украине замолчали выстрелы, наступил мир и победили справедливость и свет. Слабый победил более сильного. Победило человечество».