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ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Дополнительный выходной: пусть компенсируют деньгами

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
Дополнительный выходной: пусть компенсируют деньгами
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Участники опроса
Участники опроса Фото: Денис Антонов

Не секрет, что многие руководители производственных предприятий и организаций различных форм собственности охотно идут навстречу пожеланиям работников и предоставляют после праздничных дат дополнительные выходные. Нужна ли компенсация праздников в выходные дни на законодательном уровне? Об этом в первый день нового 2023 года Rus.Postimees спросил жителей Эстонии.

НИНА ФИЛИППОВА, парикмахер (Таллинн)

НИНА ФИЛИППОВА
НИНА ФИЛИППОВА Фото: Денис Антонов

Раз праздник попал на выходной, пусть компенсируют деньгами

Лично я против того, чтоб дополнительно отдыхать за счет рабочих дней. Да, попали праздники на выходные, но отдых же был. Если не попали, мы точно так же отдыхаем, и что? Это воля свыше, вот календарь так совпал. И потом, это же все стоит денег государству, нам самим. Понимаете? Деньги бюджета города, страны – это наши налоги, наши выплаты, дотации, детские, пенсии и все это приходит от нашего труда, от работы. И тут мы сами себе делаем выходной, а сколько стоит это удовольствие каждому? Я думаю, что много в масштабах всего населения Эстонии. А в этот раз ни один день, а два. Я предлагаю другое. Раз праздник попал на выходной, то пусть его компенсируют каждому работающему в деньгах. Вот перечисляют на следующий рабочий день на личный счет деньгами. Это я поддерживаю.

ЕСЕНИЯ СЕРЖЕВА, учащаяся (Сауэ)

ЕСЕНИЯ СЕРЖЕВА
ЕСЕНИЯ СЕРЖЕВА Фото: Денис Антонов

Мы все могли бы провести время с семьей

Праздники должны быть заменены выходными дополнительными, если они в субботу и воскресенье. Тем более такие большие, семейные, как новогодние. Взрослые люди, особенно те, кто принимает гостей в своем доме, не имеют времени отдохнуть. А в дополнительный выходной день мы все могли бы провести время с семьей. Этого очень не хватает. Если на два дня попадает, как вчера Новый Год, то можно и в поездку поехать, или просто на дачу с родителями. Перед праздниками сокращенный день у всех на работе, взяли вечером и уехали, а это вместе побыть почти 5 дней – маленький отпуск. Жаль только, что я не слышала, чтоб кто-то об этом поднял вопрос. Наш парламент сам все решает, нас бы послушал, тогда с выходными днями бы решение было принято правильное, в нашу пользу.

МАРГУС ТЕДЕР, творческий работник (Таллинн)

МАРГУС ТЕДЕР
МАРГУС ТЕДЕР Фото: Денис Антонов

Хороший руководитель всегда дает дополнительный выходной

Я считаю, что такие праздники, как Новый Год или Рождество, когда они попадают на субботы и воскресенья, они обязательно должны компенсироваться последующими рабочими днями. Такое бывает редко, вот это было 2022 году так. Это необходимо для всех нас, кто празднует в семье или участвует в мероприятиях. Компенсация нужна для улучшения самочувствия. Мы живем в очень быстром ритме, отдыха, итак, не хватает. И работодатель это понимает, и по сотрудникам наблюдает на рабочем месте. Будем говорить открыто. Многие начальники секретно, или так сказать, неофициально разрешают своим подчиненным не ходить на работу в последующие за праздниками дни. Так было во многих фирмах и организациях всегда, так и в эти Рождество и Новый Год. Хороший руководитель всегда дает возможность и день сократить перед праздником, и дополнительный выходной после. Это правильно.

СОФИЯ ГУМЕННАЯ, учащаяся (Сауэ)

СОФИЯ ГУМЕННАЯ
СОФИЯ ГУМЕННАЯ Фото: Денис Антонов

Дополнительные выходные можно встраивать в каникулы

Такие государственные выходные, как Пасха, День Независимости, новогодние, у нас всегда превращаются в уборку в квартире, готовку на кухне, и принятие гостей и уборку после. Это не дает ни взрослым, ни подросткам отдыхать. Даже в гости идешь, тоже время не столько на себя, а на друг друга тратим. А сами о себе забываем. В будние дни, если свободное время от учебы и всяких домашних дел, чаще всего спишь. Тоже толку мало. А при дополнительных выходных днях, можно было бы отдых спланировать более интересно. Только я считаю, надо не сразу после праздников их давать, а встраивать в каникулы. Например, мы знаем, сколько выходных съедят праздники, вот мы и получаем дополнительные три или четыре дня к каникулам, а взрослые к отпуску. Так можно дополнительно отдохнуть, и учеба не пострадает от этого, наоборот. Тем более, если учитывать, что многие хитрят, и все равно устраивают себе дополнительные выходные, то так такого будет меньше. Зачем толкать людей на обман, лучше отдохнуть, и тогда учеба будет качественнее и легче даваться.

ЛИВИ МЯГИ, домохозяйка (Таллинн)

ЛИВИ МЯГИ
ЛИВИ МЯГИ Фото: Денис Антонов

Все зависит от того, кто сядет в парламентские кресла

Всем понятно, что просто одних суббот и воскресений – мало для отдыха, если на них приходятся праздники. На сам отдых уже нет сил, нет времени. Я думаю, что нужен всегда один дополнительный день отдыха после праздника. И это не только в случаях, когда на выходные попадает праздник государственный, а и тогда, когда любой праздник государственный. Нужен всегда еще один дополнительный день. Я понимаю, что это обходится государству дорого, но и мы все работаем и даем экономике много денег в налогах и той работе, которую мы делаем каждый день в течение всей жизни. Мы имеем полное право что-то и получать с государства, вот если не дополнительные деньги, то хотя бы дни отдыха. Это наше право, и об этом очень много говорилось уже. Депутаты сами должны понимать это, и пересмотреть законы. Парламент – голос народа, и как народ хочет, такие и должны быть законы. Мы надеемся, что с 5 марта начнется новый политический период Эстонии, новый этап всей нашей жизни. Я всегда хожу на выборы, всегда убеждаю своих знакомых и родственников в том, что нужно иметь свою гражданскую позицию. Так что, все зависит от того, кто сядет в парламентские кресла. Наш отдых, здоровье, благополучие зависит от нас с вами.

ВЛАДИМИР ДЗЕСТЕЛОВ, водитель автобуса (Нарва)

ВЛАДИМИР ДЗЕСТЕЛОВ
ВЛАДИМИР ДЗЕСТЕЛОВ Фото: Денис Антонов

При дополнительном дне отдыха уменьшился бы травматизм

Вот мне известно, во многих странах так, что если праздники государства попадают на выходные, то им там компенсируют это в начале недели. В России так, я знаю. Так вот нам тоже нужно это применить в Эстонии. Нужно принять закон о дополнительном выходном дне. Мы что, хуже других? Я шофер, для меня важны вопросы безопасности пассажиров, моего здоровья, а если вчера Новый Год, а завтра в рейс – это значит, что отмечать нельзя. Я-то ладно, у меня график автобусный, я заранее знаю рейсы, но это касается всех, кто за рулем проводит большую часть своей жизни. Получается, что нормально отметить и отдохнуть, восстановится после праздника не получается. Я думаю, что при дополнительном дне отдыха уменьшился бы травматизм на дорогах, и улучшилось бы здоровье. Да, и начальство выиграло бы, потому что отдохнувший с легкой головой работник, выполнял бы свои обязанности качественно. Всем было бы хорошо.

ГАЛИНА ТЕРЕХОВА, пенсионерка (Таллинн)

ГАЛИНА ТЕРЕХОВА
ГАЛИНА ТЕРЕХОВА Фото: Денис Антонов

В соседних странах компенсируют, и мы должны

Я не согласна, что отдыхать надо после праздников. Думать об отдыхе и отдыхать нужно каждый день. Ни дня без отдыха на духовном уровне, тогда мы будем находить время для отдыха и на физическом. А если про выходные дни говорить, которые компенсируются за рабочие, то считаю так как в соседних странах компенсируют, то и мы должны этим пользоваться. Причем отдых может заключаться не в лежании на диване, а и активный, а может быть и покоем в рукоделии. Дополнительный отдых укрепляет здоровье людей, ну, это же всем ясно. Например, если говорить о субботе, как о правиле, как о законе о покое, который Бог евреям заповедовал, то такой покой, такой отдых укрепляет и душу, и тело. Аминь.

ГЕОРГ ВИЛЛЕНБЕРГ, студент (Кохтла-Ярве)

ГЕОРГ ВИЛЛЕНБЕРГ
ГЕОРГ ВИЛЛЕНБЕРГ Фото: Денис Антонов

Я готов потерять деньги за выходной день

Не вижу препятствий к принятию такого закона. Пусть мы все получим отдых после отдыха. Это и полезно, и выгодно. Многие говорят, что мы теряем на дополнительных выходных, что несколько миллионов евро за один нерабочий день. Я готов потерять деньги за выходной день, потому что это даст возможность отдохнуть и потом качественно учится или работать. Это не такие уж большие деньги, если понимать, что не только в них смысл жизни. Дополнительный выходной для меня – это возможности, это дружеские встречи, это время на увлечение. Я против того, чтоб все в жизни переводить в деньги, надо думать о настоящих ценностях.

Комментарий автора

В ушедшем 2022 году в Эстонии на субботы и воскресенья выпало пять государственных праздников из 10, на которые предусмотрен выходной день. Предоставление выходных дней в дни государственных праздников имеет целью дать работающим и учащимся жителям Эстонии отметить эти даты отдыхом. Если праздничный день совпадает с календарным выходным, то в дополнительном свободном дне нет необходимости, так как возможность отметить праздник уже существует. В соответствии с сегодняшним законодательством работник не может требовать дополнительные выходные дни. В наступившем 2023 году также не будут компенсированы выходные дни, которые съедят четыре государственных праздника. Один мы уже потеряли - 1 января, который выпал на воскресенье. Тоже произойдет с Ивановым денем, Днем восстановления независимости и Рождественским сочельником.

Несмотря на то, что многие жители Эстонии аппелируют к практике некоторых стран, где успешно действует система, при которой государственные праздники, совпадающие с календарными выходными, компенсируются дополнительными отгулами, у нас такого закона о компенсациях нет. По мнению экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, такое изменение в системе учета количества рабочих дней серьезно повлияет на экономическую активность, которая вырастает в нерабочие дни из-за увеличения потребления товаров и услуг: от покупок в магазинах до походов в кафе. «Этот эффект напрямую связан не с количеством рабочих дней, а с самими праздниками. С другой стороны, меньшее количество рабочих дней снижает экономическую активность», - отметил Каспар Оя.

Посчитать во сколько обходится один дополнительный выходной день несложно. Если в среднем в году около 250 рабочих дней, максимальный эффект от потери одного рабочего дня составляет 1/250 или 0,4 процента. Эта оценка основана на предположении, что экономическая активность падает пропорционально количеству рабочих дней. В денежном выражении появление одного дополнительного выходного дня для экономики означает потерю в 144 миллиона евро. Однако, это по самому максимальному расчету. По словам Каспара Оя, Европейский центральный банк ранее оценивал, что влияние одного рабочего дня на ВВП варьируется от страны к стране и может составлять 0,2...0,3 процента во Франции, но в среднем по еврозоне скорее 0,05...0,1 процента. Таким образом этот 0,1 процента ВВП можно оценить в 36 миллионов по 2022 году. В первый день 2023 года мы спросили у более чем тридцати человек: нужна ли компенсация праздников в выходные дни? Большинство высказались «за» принятия закона о компенсации выходных дней, которые совпали с государственными праздниками. В рамках опроса своим мнением на отдых во время рабочей недели поделились жители Кохтла-Ярве, Сауэ, Нарвы и Таллинна.

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