Не секрет, что многие руководители производственных предприятий и организаций различных форм собственности охотно идут навстречу пожеланиям работников и предоставляют после праздничных дат дополнительные выходные. Нужна ли компенсация праздников в выходные дни на законодательном уровне? Об этом в первый день нового 2023 года Rus.Postimees спросил жителей Эстонии.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Дополнительный выходной: пусть компенсируют деньгами
НИНА ФИЛИППОВА, парикмахер (Таллинн)
Раз праздник попал на выходной, пусть компенсируют деньгами
Лично я против того, чтоб дополнительно отдыхать за счет рабочих дней. Да, попали праздники на выходные, но отдых же был. Если не попали, мы точно так же отдыхаем, и что? Это воля свыше, вот календарь так совпал. И потом, это же все стоит денег государству, нам самим. Понимаете? Деньги бюджета города, страны – это наши налоги, наши выплаты, дотации, детские, пенсии и все это приходит от нашего труда, от работы. И тут мы сами себе делаем выходной, а сколько стоит это удовольствие каждому? Я думаю, что много в масштабах всего населения Эстонии. А в этот раз ни один день, а два. Я предлагаю другое. Раз праздник попал на выходной, то пусть его компенсируют каждому работающему в деньгах. Вот перечисляют на следующий рабочий день на личный счет деньгами. Это я поддерживаю.
ЕСЕНИЯ СЕРЖЕВА, учащаяся (Сауэ)
Мы все могли бы провести время с семьей
Праздники должны быть заменены выходными дополнительными, если они в субботу и воскресенье. Тем более такие большие, семейные, как новогодние. Взрослые люди, особенно те, кто принимает гостей в своем доме, не имеют времени отдохнуть. А в дополнительный выходной день мы все могли бы провести время с семьей. Этого очень не хватает. Если на два дня попадает, как вчера Новый Год, то можно и в поездку поехать, или просто на дачу с родителями. Перед праздниками сокращенный день у всех на работе, взяли вечером и уехали, а это вместе побыть почти 5 дней – маленький отпуск. Жаль только, что я не слышала, чтоб кто-то об этом поднял вопрос. Наш парламент сам все решает, нас бы послушал, тогда с выходными днями бы решение было принято правильное, в нашу пользу.
МАРГУС ТЕДЕР, творческий работник (Таллинн)
Хороший руководитель всегда дает дополнительный выходной
Я считаю, что такие праздники, как Новый Год или Рождество, когда они попадают на субботы и воскресенья, они обязательно должны компенсироваться последующими рабочими днями. Такое бывает редко, вот это было 2022 году так. Это необходимо для всех нас, кто празднует в семье или участвует в мероприятиях. Компенсация нужна для улучшения самочувствия. Мы живем в очень быстром ритме, отдыха, итак, не хватает. И работодатель это понимает, и по сотрудникам наблюдает на рабочем месте. Будем говорить открыто. Многие начальники секретно, или так сказать, неофициально разрешают своим подчиненным не ходить на работу в последующие за праздниками дни. Так было во многих фирмах и организациях всегда, так и в эти Рождество и Новый Год. Хороший руководитель всегда дает возможность и день сократить перед праздником, и дополнительный выходной после. Это правильно.
СОФИЯ ГУМЕННАЯ, учащаяся (Сауэ)
Дополнительные выходные можно встраивать в каникулы
Такие государственные выходные, как Пасха, День Независимости, новогодние, у нас всегда превращаются в уборку в квартире, готовку на кухне, и принятие гостей и уборку после. Это не дает ни взрослым, ни подросткам отдыхать. Даже в гости идешь, тоже время не столько на себя, а на друг друга тратим. А сами о себе забываем. В будние дни, если свободное время от учебы и всяких домашних дел, чаще всего спишь. Тоже толку мало. А при дополнительных выходных днях, можно было бы отдых спланировать более интересно. Только я считаю, надо не сразу после праздников их давать, а встраивать в каникулы. Например, мы знаем, сколько выходных съедят праздники, вот мы и получаем дополнительные три или четыре дня к каникулам, а взрослые к отпуску. Так можно дополнительно отдохнуть, и учеба не пострадает от этого, наоборот. Тем более, если учитывать, что многие хитрят, и все равно устраивают себе дополнительные выходные, то так такого будет меньше. Зачем толкать людей на обман, лучше отдохнуть, и тогда учеба будет качественнее и легче даваться.
ЛИВИ МЯГИ, домохозяйка (Таллинн)
Все зависит от того, кто сядет в парламентские кресла
Всем понятно, что просто одних суббот и воскресений – мало для отдыха, если на них приходятся праздники. На сам отдых уже нет сил, нет времени. Я думаю, что нужен всегда один дополнительный день отдыха после праздника. И это не только в случаях, когда на выходные попадает праздник государственный, а и тогда, когда любой праздник государственный. Нужен всегда еще один дополнительный день. Я понимаю, что это обходится государству дорого, но и мы все работаем и даем экономике много денег в налогах и той работе, которую мы делаем каждый день в течение всей жизни. Мы имеем полное право что-то и получать с государства, вот если не дополнительные деньги, то хотя бы дни отдыха. Это наше право, и об этом очень много говорилось уже. Депутаты сами должны понимать это, и пересмотреть законы. Парламент – голос народа, и как народ хочет, такие и должны быть законы. Мы надеемся, что с 5 марта начнется новый политический период Эстонии, новый этап всей нашей жизни. Я всегда хожу на выборы, всегда убеждаю своих знакомых и родственников в том, что нужно иметь свою гражданскую позицию. Так что, все зависит от того, кто сядет в парламентские кресла. Наш отдых, здоровье, благополучие зависит от нас с вами.
ВЛАДИМИР ДЗЕСТЕЛОВ, водитель автобуса (Нарва)
При дополнительном дне отдыха уменьшился бы травматизм
Вот мне известно, во многих странах так, что если праздники государства попадают на выходные, то им там компенсируют это в начале недели. В России так, я знаю. Так вот нам тоже нужно это применить в Эстонии. Нужно принять закон о дополнительном выходном дне. Мы что, хуже других? Я шофер, для меня важны вопросы безопасности пассажиров, моего здоровья, а если вчера Новый Год, а завтра в рейс – это значит, что отмечать нельзя. Я-то ладно, у меня график автобусный, я заранее знаю рейсы, но это касается всех, кто за рулем проводит большую часть своей жизни. Получается, что нормально отметить и отдохнуть, восстановится после праздника не получается. Я думаю, что при дополнительном дне отдыха уменьшился бы травматизм на дорогах, и улучшилось бы здоровье. Да, и начальство выиграло бы, потому что отдохнувший с легкой головой работник, выполнял бы свои обязанности качественно. Всем было бы хорошо.
ГАЛИНА ТЕРЕХОВА, пенсионерка (Таллинн)
В соседних странах компенсируют, и мы должны
Я не согласна, что отдыхать надо после праздников. Думать об отдыхе и отдыхать нужно каждый день. Ни дня без отдыха на духовном уровне, тогда мы будем находить время для отдыха и на физическом. А если про выходные дни говорить, которые компенсируются за рабочие, то считаю так как в соседних странах компенсируют, то и мы должны этим пользоваться. Причем отдых может заключаться не в лежании на диване, а и активный, а может быть и покоем в рукоделии. Дополнительный отдых укрепляет здоровье людей, ну, это же всем ясно. Например, если говорить о субботе, как о правиле, как о законе о покое, который Бог евреям заповедовал, то такой покой, такой отдых укрепляет и душу, и тело. Аминь.
ГЕОРГ ВИЛЛЕНБЕРГ, студент (Кохтла-Ярве)
Я готов потерять деньги за выходной день
Не вижу препятствий к принятию такого закона. Пусть мы все получим отдых после отдыха. Это и полезно, и выгодно. Многие говорят, что мы теряем на дополнительных выходных, что несколько миллионов евро за один нерабочий день. Я готов потерять деньги за выходной день, потому что это даст возможность отдохнуть и потом качественно учится или работать. Это не такие уж большие деньги, если понимать, что не только в них смысл жизни. Дополнительный выходной для меня – это возможности, это дружеские встречи, это время на увлечение. Я против того, чтоб все в жизни переводить в деньги, надо думать о настоящих ценностях.
Комментарий автора
В ушедшем 2022 году в Эстонии на субботы и воскресенья выпало пять государственных праздников из 10, на которые предусмотрен выходной день. Предоставление выходных дней в дни государственных праздников имеет целью дать работающим и учащимся жителям Эстонии отметить эти даты отдыхом. Если праздничный день совпадает с календарным выходным, то в дополнительном свободном дне нет необходимости, так как возможность отметить праздник уже существует. В соответствии с сегодняшним законодательством работник не может требовать дополнительные выходные дни. В наступившем 2023 году также не будут компенсированы выходные дни, которые съедят четыре государственных праздника. Один мы уже потеряли - 1 января, который выпал на воскресенье. Тоже произойдет с Ивановым денем, Днем восстановления независимости и Рождественским сочельником.
Несмотря на то, что многие жители Эстонии аппелируют к практике некоторых стран, где успешно действует система, при которой государственные праздники, совпадающие с календарными выходными, компенсируются дополнительными отгулами, у нас такого закона о компенсациях нет. По мнению экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, такое изменение в системе учета количества рабочих дней серьезно повлияет на экономическую активность, которая вырастает в нерабочие дни из-за увеличения потребления товаров и услуг: от покупок в магазинах до походов в кафе. «Этот эффект напрямую связан не с количеством рабочих дней, а с самими праздниками. С другой стороны, меньшее количество рабочих дней снижает экономическую активность», - отметил Каспар Оя.
Посчитать во сколько обходится один дополнительный выходной день несложно. Если в среднем в году около 250 рабочих дней, максимальный эффект от потери одного рабочего дня составляет 1/250 или 0,4 процента. Эта оценка основана на предположении, что экономическая активность падает пропорционально количеству рабочих дней. В денежном выражении появление одного дополнительного выходного дня для экономики означает потерю в 144 миллиона евро. Однако, это по самому максимальному расчету. По словам Каспара Оя, Европейский центральный банк ранее оценивал, что влияние одного рабочего дня на ВВП варьируется от страны к стране и может составлять 0,2...0,3 процента во Франции, но в среднем по еврозоне скорее 0,05...0,1 процента. Таким образом этот 0,1 процента ВВП можно оценить в 36 миллионов по 2022 году. В первый день 2023 года мы спросили у более чем тридцати человек: нужна ли компенсация праздников в выходные дни? Большинство высказались «за» принятия закона о компенсации выходных дней, которые совпали с государственными праздниками. В рамках опроса своим мнением на отдых во время рабочей недели поделились жители Кохтла-Ярве, Сауэ, Нарвы и Таллинна.