ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Дополнительный выходной: пусть компенсируют деньгами

Всем понятно, что просто одних суббот и воскресений – мало для отдыха, если на них приходятся праздники. На сам отдых уже нет сил, нет времени. Я думаю, что нужен всегда один дополнительный день отдыха после праздника. И это не только в случаях, когда на выходные попадает праздник государственный, а и тогда, когда любой праздник государственный. Нужен всегда еще один дополнительный день. Я понимаю, что это обходится государству дорого, но и мы все работаем и даем экономике много денег в налогах и той работе, которую мы делаем каждый день в течение всей жизни. Мы имеем полное право что-то и получать с государства, вот если не дополнительные деньги, то хотя бы дни отдыха. Это наше право, и об этом очень много говорилось уже. Депутаты сами должны понимать это, и пересмотреть законы. Парламент – голос народа, и как народ хочет, такие и должны быть законы. Мы надеемся, что с 5 марта начнется новый политический период Эстонии, новый этап всей нашей жизни. Я всегда хожу на выборы, всегда убеждаю своих знакомых и родственников в том, что нужно иметь свою гражданскую позицию. Так что, все зависит от того, кто сядет в парламентские кресла. Наш отдых, здоровье, благополучие зависит от нас с вами.