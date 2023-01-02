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Убийство в Тапа: в качестве подозреваемого задержан печально известный преступник

Сийм Михайлов Андрес Тохвер
Убийство в Тапа: в качестве подозреваемого задержан печально известный преступник
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Многоквартирный дом на улице Эха в Тапа, в котором произошло убийство.
Многоквартирный дом на улице Эха в Тапа, в котором произошло убийство. Фото: Andres Tohver

Ранним утром 1 января полиция получила сообщение об обнаруженном в многоквартирном доме в Тапа теле 54-летнего мужчины с признаками насилия. На месте преступления был задержан 58-летний мужчина, печально известный Александр Ганин, который ранее сидел в тюрьме. Предполагаемый убийца был пьян. Делом занимаются как полиция, так и прокуратура.

1 января после полудня в пятиэтажном доме на улице Эха в Тапа было тихо. Мальчишки, которые играли во дворе, не знали, что ночью убили человека. «Ничего такого не слышали», – сказал один из них.

Из окна первого этажа четвертого подъезда мелькнуло лицо беззубого мужчины. Пенсионер Юрий любезно пригласил журналистов к себе на кухню. И там выяснилось, что убитый Сергей жил в соседней квартире №42.

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