Ранним утром 1 января полиция получила сообщение об обнаруженном в многоквартирном доме в Тапа теле 54-летнего мужчины с признаками насилия. На месте преступления был задержан 58-летний мужчина, печально известный Александр Ганин, который ранее сидел в тюрьме. Предполагаемый убийца был пьян. Делом занимаются как полиция, так и прокуратура.
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Убийство в Тапа: в качестве подозреваемого задержан печально известный преступник
Убийство в Тапа: в качестве подозреваемого задержан печально известный преступник
1 января после полудня в пятиэтажном доме на улице Эха в Тапа было тихо. Мальчишки, которые играли во дворе, не знали, что ночью убили человека. «Ничего такого не слышали», – сказал один из них.
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