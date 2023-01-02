Январь, который изменил Казахстан. Как страна переживает последствия крупнейших беспорядков в своей истории

Касым-Жоомарт Токаев не только открестился от своего бывшего начальника, но и начал обещанные политические реформы с переписывания конституции. Среди более чем двух десятков поправок - сокращение сроков президента до одного, зато увеличение самого срока до семи лет.

В ноябре Токаев провел досрочные выборы и с легкостью победил на них - спустя всего 10 месяцев после своего приказа стрелять на поражение.

«Токаев говорит, что он строит новый Казахстан, но выборы проводились в стиле старого Казахстана. У него не было реальной оппозиции - одни технические кандидаты, и у людей не было реального выбора», - говорит работающая в Казахстане британская журналистка Джоанна Лиллис.

Фотография Токаева на доске кандидатов Фото: BBC

Следующий тест «нового Казахстана» ожидается в ближайшие полгода: до июня в стране должны пройти парламентские выборы. В ноябре впервые с 2013 года была зарегистрирована новая партия, но и она, по мнению Лиллис, не выглядит как настоящая альтернатива власти.

«Пока мы не увидим реальную оппозицию, которая действительно критикует Токаева и требует от властей ответственности за свои действия, [...] все это будет похоже на прежнюю политику назарбаевской эпохи, разве что чуть менее репрессивную, - говорит Лиллис. - Пока сигналы не обнадеживают».

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