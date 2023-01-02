Фото читателя ⟩ Автомобиль китайского посольства, не имеющий техосмотра, вел себя странно на улицах Таллинна

Читатель прислал в редакцию фотографию, на которой запечатлено, как принадлежащий посольству КНР автомобиль припарковался на улице Кельдримяэ. Черный BMW с дипломатическими номерами остановился на улице с односторонним движением в противоположном направлении. Также выяснилось, что у машины нет техосмотра.

База данных Департамента транспорта подтверждает, что у автомобиля нет техосмотра. Фото: Kuvatõmmis

Однако остановке в неположенном месте предшествовало вызывающее значительно больше вопросов поведение в пробках, свидетелем которого случайно стал сотрудник Postimees. По его словам, эта же машина опасно тронулась с парковки Europark на улицу Юхкентали, резко выехав наперерез другим участникам дорожного движения.

Добравшись до перекрестка Юхкентали и Кельдримяэ, водитель BMW резко затормозил, захотев повернуть налево на улицу Кельдримяэ. Но, поняв по сигналу других участников дорожного движения, что поворот налево невозможен, водитель поспешил к расположенной поблизости заправке. Там он развернулся и поехал обратно на улицу Юхкентали. Несмотря на одностороннее движение, он все-таки совершил запрещенный поворот направо.