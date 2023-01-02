Главный тренер молодежной сборной Эстонии перешел в российский клуб

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что с нового года в составк клуба в качестве тренера молодежи вошел Барков, который в данный момент также работает с эстонской сборной U20. Также, по данным портала Эстонского хоккейного союза, он является помощником тренера мужской сборной.

57-летний Барков играл за московский клуб с 1988 по 1993 годы, после этого долгое время играл в Финляндии и переехал туда на проживание. В 2004 году он завершил карьеру и начал работать тренером, с 2021 года стал главным тренером эстонской хоккейной сборной U20.

Накануне Барков дал финскому изданию Ilta-Sanomat интервью, в котором немного рассказал и о своей работе в Эстонии.

«Эстонский хоккей на льду не очень профессиональный», - отметил он в разговоре.

В интервью тренера также спрашивали и о его отношении к развязанной Россией войне в Украине, но по этому поводу Барков был очень немногословен.