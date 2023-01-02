Главный тренер эстонской мужской хоккейной команды U20 Александр Барков заключил контракт с играющим в КХЛ российским клубом – московским «Спартаком».
Главный тренер молодежной сборной Эстонии перешел в российский клуб
Пресс-служба «Спартака» сообщила, что с нового года в составк клуба в качестве тренера молодежи вошел Барков, который в данный момент также работает с эстонской сборной U20. Также, по данным портала Эстонского хоккейного союза, он является помощником тренера мужской сборной.
57-летний Барков играл за московский клуб с 1988 по 1993 годы, после этого долгое время играл в Финляндии и переехал туда на проживание. В 2004 году он завершил карьеру и начал работать тренером, с 2021 года стал главным тренером эстонской хоккейной сборной U20.
Накануне Барков дал финскому изданию Ilta-Sanomat интервью, в котором немного рассказал и о своей работе в Эстонии.
«Эстонский хоккей на льду не очень профессиональный», - отметил он в разговоре.
В интервью тренера также спрашивали и о его отношении к развязанной Россией войне в Украине, но по этому поводу Барков был очень немногословен.
«Я не хотел бы сильно углубляться, но я против всех войн, происходящих в мире», - сказал он.