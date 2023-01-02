Фото ⟩ Рейс отменен: группа туристов из Эстонии застряла в аэропорту Порту

«Наконец, дождался встречи со Smartlynx! Встреча оказалась не самой приятной. Пошел уже третий час пребывания в аэропорту города Порту (отсчет ведется с девяти вечера 1 января - прим.ред.), откуда большая группа туристов из Эстонии и Латвии никак не может вылететь. Только что сообщили, что скоро нас повезут по отелям, поскольку рейс окончательно отменен. Настроение праздничное», - сообщил Rus.Postimees таллиннский педагог Игорь Калакаускас.

Фото: Игорь Калакаускас

Он уточнил, что в итоге рейс был перенесен на 10.40 по местному времени (12.40 по эстонскому времени). «На данный момент (9.50 по эстонскому времени - прим.ред.) мы находимся в аэропорту Порту, ждем начала регистрации», - добавил Калакаускас.

Фото: Игорь Калакаускас

По словам Калакаускаса, представители авиакомпании хорошо справились с организацией ночлега, а пассажиры относятся к ситуации с пониманием. «Ради объективности стоило бы отметить, что после отмены рейса логистическая служба сработала достаточно оперативно. Довольно быстро группа была доставлена в ближайший отель. Правда, завтрака утром не было, но пока рано говорить о том, что нас морят голодом. Люди в принципе спокойны и понимают, что ситуация неординарная», - рассказал он.

Насколько известно специалисту по коммуникациям Таллиннского аэропорта Яне Калласте, вылет рейса был задержан по техническим причинам.