В начинающемся сезоне чемпионата мира по автогонкам Отть Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя будут выступать за команду M-Sport. Чемпион мира 2019 года и английская команда пожелали в социальных сетях всем нового года и сопроводили поздравление фотографией, на которой наш спортсмен позировал в форме нового сезона.
Смотрите, как выглядит Тянак в новой форме
Смотрите, как выглядит Тянак в новой форме
На фотографии, опубликованной 1 января, Тянак в черном комбинезоне. Известно, что в прошлом сезоне гонщики M-Sport выступали в сине-фиолетовой форме, но, похоже, в этом году нас ждет что-то стильное в черных тонах.
В данный момент на форме имеются нашивки лишь Ford, Puma, Sparco и M-Sport, но хочется верить, что накануне ралли Монте-Карло к ним добавится еще несколько логотипов спонсоров.
В сезоне чемпионата мира 2023 года запланировано 13 этапов. Год начнется с ралли Монте-Карло, которое пройдет с 19 по 22 января.