Смотрите, как выглядит Тянак в новой форме

В начинающемся сезоне чемпионата мира по автогонкам Отть Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя будут выступать за команду M-Sport. Чемпион мира 2019 года и английская команда пожелали в социальных сетях всем нового года и сопроводили поздравление фотографией, на которой наш спортсмен позировал в форме нового сезона.