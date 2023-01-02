В понедельник в столице Швеции прогремело два взрыва, власти задержали одного человека.
В Стокгольме прогремело два взрыва
В Стокгольме прогремело два взрыва
Первый взрыв произошел около трех часов по местному времени. Это случилось в западной части города, а через час на юге Стокгольма прогремел второй взрыв. Полиция пока не уверена, что инциденты связаны между собой, передает Helsingin Sanomat.
«Последний взрыв только-только произошел, поэтому у нас не так много информации о нем. Безусловно, мы выясняем, связаны ли эти взрывы между собой», – сказал пресс-секретарь полиции Стокгольма.
По сообщению властей, никто не пострадал, один человек задержан. В полиции не исключают, что взрыв в районе Гримста имеет отношение к стрельбе в Новый год, в результате которой погиб 20-летний мужчина.