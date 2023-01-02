В Стокгольме прогремело два взрыва

Первый взрыв произошел около трех часов по местному времени. Это случилось в западной части города, а через час на юге Стокгольма прогремел второй взрыв. Полиция пока не уверена, что инциденты связаны между собой, передает Helsingin Sanomat.

«Последний взрыв только-только произошел, поэтому у нас не так много информации о нем. Безусловно, мы выясняем, связаны ли эти взрывы между собой», – сказал пресс-секретарь полиции Стокгольма.