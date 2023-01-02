В прошлом году самая дорогая квартира в Эстонии перешла от одного владельца к другому за 1,6 млн евро.
Денег куры не клюют ⟩ Самая дорогая квартира в Эстонии была продана за баснословную сумму
Самая дорогая квартира в Эстонии была продана за баснословную сумму
По данным статистики Земельного департамента, в прошлом году самую дорогую квартиру в Эстонии продали за 1,6 млн евро. Она расположена в Таллинне.
В минувшем году в Пярну самая дорогая квартирная сделка достигла 570 000 евро, а в Тарту – 426 000 евро, сообщает LVM Kinnisvara.
Превысили четверть миллиона евро квартирные сделки в Вильянди (315 080 евро), Хаапсалу (300 000 евро) и в Курессааре ( 298 000 евро). В Валга самая дорогая квартирная сделка составила 49 900 евро.
Самые дешевые квартирные сделки (меньше 1000 евро) были заключены в восьми городах, из них самую дешевую квартиру продали в Нарве всего за 23 евро. В Валга, Раквере и Пыльва самые дешевые квартирные сделки достигли 100 евро, а в Пярну – 200 евро.