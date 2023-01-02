Денег куры не клюют ⟩ Самая дорогая квартира в Эстонии была продана за баснословную сумму

По данным статистики Земельного департамента, в прошлом году самую дорогую квартиру в Эстонии продали за 1,6 млн евро. Она расположена в Таллинне.

В минувшем году в Пярну самая дорогая квартирная сделка достигла 570 000 евро, а в Тарту – 426 000 евро, сообщает LVM Kinnisvara.

Превысили четверть миллиона евро квартирные сделки в Вильянди (315 080 евро), Хаапсалу (300 000 евро) и в Курессааре ( 298 000 евро). В Валга самая дорогая квартирная сделка составила 49 900 евро.