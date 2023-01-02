Видео ⟩ Бразилия прощается с Пеле

Тело Пеле покинуло больницу имени Альберта Эйнтштейна в два часа ночи по местному времени (около 7 утра по эстонскому времени) и через два часа прибыло на стадион «Сантоса», единственного бразильского клуба, за который играл Король футбола.

Гроб с телом Пеле пронесут по улицам Сантоса и пронесут перед домом его 100-летней матери Селесты. Прощание с легендарным игроком начнется в 10 утра по местному времени, ворота стадиона для публики будут открыты ровно сутки.

Затем Пеле похоронят в Мемориальном некрополе Экуменика, вертикальном кладбище в Сантосе. На церемонии прощания будут присутствовать только родные.

Люди начали приходить к стадиону задолго до открытия. Первым пришел житель Сан-Паулу Эмилиу Карму ду Лима. Он проехал на автобусе почти 80 километров, чтобы провести ночь у ворот стадиона. По его словам, проститься с Пеле его просила ныне покойная мать, которая так и не смогла посетить стадион ФК "Сантос".