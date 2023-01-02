Двое взрослых и один ребенок пострадали из-за фейерверков: одна ракета попала в человека

Руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь рассказал, что позвонил сам пострадавший 27-летний мужчина, который на всякий случай попросил скорую помощь проверить его здоровье. По его словам, после запуска фейерверка в него попала одна из ракет, он жаловался на резь в одном глазу. В больнице ему оказали первую помощь. К счастью, травма была не настолько велика, чтобы ухудшить его зрение.