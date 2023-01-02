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Двое взрослых и один ребенок пострадали из-за фейерверков: одна ракета попала в человека

Эгон Валдару
Двое взрослых и один ребенок пострадали из-за фейерверков: одна ракета попала в человека
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Lääne päästekeskus

Сразу же после прихода нового года, 1 января около 00.30, в Центр тревоги поступило сообщение о несчастном случае, который произошел из-за фейерверка на центральной площади Сууре-Яани.

Руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь рассказал, что позвонил сам пострадавший 27-летний мужчина, который на всякий случай попросил скорую помощь проверить его здоровье. По его словам, после запуска фейерверка в него попала одна из ракет, он жаловался на резь в одном глазу. В больнице ему оказали первую помощь. К счастью, травма была не настолько велика, чтобы ухудшить его зрение.

Побывавший на месте происшествия полицейский патруль выяснил, что пострадавший зажег ракету, но не закрепил ее должным образом. В итоге ракета упала на бок и полетела в человека.

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