В Эстонии объединили два госучреждения

Министр окружающей среды Мадис Каллас пояснил, что объединение двух занимающихся субсидиями учреждений, подведомственных Министерству окружающей среды, было логичным шагом. «Портфели финансовой поддержки KIK и Центра частных лесов хорошо сочетаются, – сказал Каллас. – Их объединение сделает финансирование экологических проектов более прозрачным и продуманным».

Глава KIK Андрус Трейер рассказал, что слияние учреждений было запланировано еще в 2021 году, так что времени на тщательную подготовку было достаточно. «Вместе с Центром частных лесов и другими партнерами мы потрудились для того, чтобы объединение прошло гладко, чтобы KIK и центр продолжали оказывать поддержку и услуги своим целевым группам в обычном режиме. Объединение двух относительно небольших целевых учреждений, безусловно, создаст хорошую синергию в сфере окружающей среды и климата и значительно расширит возможности в лесной тематике», – добавил он.

Гуннар Рейнапу, член правления Центра частных лесов, подчеркнул, что созданный отдел лесного хозяйства KIK продолжит развивать частное лесное хозяйство и выделять лесные субсидии как из эстонских фондов, так и из фондов ЕС. «Лесовладельцы и лесные кооперативы смогут запрашивать пособия для частного лесоводства так, как они привыкли. Мы работаем для того, чтобы частные лесовладельцы могли заботиться о своих лесах рационально и в гармонии с природой», – добавил Рейнапу.

С 1 января 2023 года структуру KIK пополнил отдел лесного хозяйства, в котором продолжили работать на прежних должностях сотрудники отделов субсидий и контроля Центра частных лесов. Реорганизация работы коснулась только вспомогательных функций, которые теперь переданы другим отделам KIK. Основная работа Центра частных лесов продолжится в том же ключе, что и в прошлом году.