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В Эстонии объединили два госучреждения

BNS
В Эстонии объединили два госучреждения
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Андрус Трейер
Андрус Трейер Фото: Kristjan Teedema

С 1 января 2023 года вступило в силу правительственное решение объединить Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) и Центр частных лесов. Новое учреждение называется Центр инвестирования в окружающую среду. Наряду с другими экологическими субсидиями, оно будет распределять пособия для частных лесов.

Министр окружающей среды Мадис Каллас пояснил, что объединение двух занимающихся субсидиями учреждений, подведомственных Министерству окружающей среды, было логичным шагом. «Портфели финансовой поддержки KIK и Центра частных лесов хорошо сочетаются, – сказал Каллас. – Их объединение сделает финансирование экологических проектов более прозрачным и продуманным».

Глава KIK Андрус Трейер рассказал, что слияние учреждений было запланировано еще в 2021 году, так что времени на тщательную подготовку было достаточно. «Вместе с Центром частных лесов и другими партнерами мы потрудились для того, чтобы объединение прошло гладко, чтобы KIK и центр продолжали оказывать поддержку и услуги своим целевым группам в обычном режиме. Объединение двух относительно небольших целевых учреждений, безусловно, создаст хорошую синергию в сфере окружающей среды и климата и значительно расширит возможности в лесной тематике», – добавил он.

Гуннар Рейнапу, член правления Центра частных лесов, подчеркнул, что созданный отдел лесного хозяйства KIK продолжит развивать частное лесное хозяйство и выделять лесные субсидии как из эстонских фондов, так и из фондов ЕС. «Лесовладельцы и лесные кооперативы смогут запрашивать пособия для частного лесоводства так, как они привыкли. Мы работаем для того, чтобы частные лесовладельцы могли заботиться о своих лесах рационально и в гармонии с природой», – добавил Рейнапу.

С 1 января 2023 года структуру KIK пополнил отдел лесного хозяйства, в котором продолжили работать на прежних должностях сотрудники отделов субсидий и контроля Центра частных лесов. Реорганизация работы коснулась только вспомогательных функций, которые теперь переданы другим отделам KIK. Основная работа Центра частных лесов продолжится в том же ключе, что и в прошлом году.

Андрус Трейер остался членом правления KIK. Гуннар Рейнапу, член правления Центра частных лесов, возглавил отдел лесного хозяйства KIK. Персональный штат KIK составляет 55 человек, Центра частных лесов – 28. В 2021 году KIK выплатил 138 миллионов евро пособий, Центр частных лесов – 8,4 миллиона евро. KIK учрежден 11 мая 2000 года, Центр частных лесов – 24 марта 1999 года.

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