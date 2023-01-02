В Европе падают цены на природный газ

В понедельник, 2 января, цены по контрактам TTF на нидерландский газ стартовали с 70,30 за мегаватт/час. Столь дешево европейский газ в последний раз продавался в феврале 2022 года, до начала войны России против Украины, передает DW.

Через некоторое время цены по TTF повысились до 73 евро. В целом, с начала декабря они уменьшились в среднем вдвое. Рекордные цены были зафиксированы минувшим летом (345 евро за мегаватт/час). Это было вызвано прекращением поставок природного газа из России.

Мягкая погода позволяет снижать потребление газа

Потребление газа в Европе на фоне нынешних мягких температур снижается. К новому году температура в Германии местами превышала плюс 20 градусов. Германская метеослужба зафиксировала самый теплый канун нового года в стране за все время мониторинга погоды. На снижение цен на природный газ повлиял также тот факт, что в последнее время все больше энергии в Европе добывается за счет ветряков.

Eesti Gaas начнет стремительно снижать цены

С 1 февраля 2023 года предприятие Eesti Gaas снизит цену на газ почти на 30 процентов по сравнению с сегодняшней, и новая цена вместо сегодняшних 1,75 евро/м³ составит 1,25 евро/м³ вместе с налогом с оборотом.