Благодаря необычно мягкой погоде цены на природный газ в Европе в начале нового года продолжили падение.
В Европе падают цены на природный газ
В понедельник, 2 января, цены по контрактам TTF на нидерландский газ стартовали с 70,30 за мегаватт/час. Столь дешево европейский газ в последний раз продавался в феврале 2022 года, до начала войны России против Украины, передает DW.
Через некоторое время цены по TTF повысились до 73 евро. В целом, с начала декабря они уменьшились в среднем вдвое. Рекордные цены были зафиксированы минувшим летом (345 евро за мегаватт/час). Это было вызвано прекращением поставок природного газа из России.
Мягкая погода позволяет снижать потребление газа
Потребление газа в Европе на фоне нынешних мягких температур снижается. К новому году температура в Германии местами превышала плюс 20 градусов. Германская метеослужба зафиксировала самый теплый канун нового года в стране за все время мониторинга погоды. На снижение цен на природный газ повлиял также тот факт, что в последнее время все больше энергии в Европе добывается за счет ветряков.
Eesti Gaas начнет стремительно снижать цены
С 1 февраля 2023 года предприятие Eesti Gaas снизит цену на газ почти на 30 процентов по сравнению с сегодняшней, и новая цена вместо сегодняшних 1,75 евро/м³ составит 1,25 евро/м³ вместе с налогом с оборотом.
«Опасаясь нехватки газа, Европа полностью заполнила все свои газохранилища, и в настоящее время запасы газа значительно выше, чем в предыдущие годы. В то же время, из-за теплой погоды и экономии расхода энергии запасы в резервуарах используются достаточно медленно, что обусловило снижение спроса и цены на мировом рынке», – пояснил член правления Eesti Gaas Рауль Котов.
В этом году компания Eesti Gaas несколько раз повышала цену на газ для бытовых потребителей. В конце лета компания объявила, что с октября придется платить 4,10 евро за кубометр, у некоторых клиентов перехватило дыхание от таких цен. После этого ситуация на газовом рынке несколько успокоилась, и Eesti Gaas тоже пришлось быстро снижать цены.
«То, сможем ли мы продолжить этот тренд снижения цены, зависит от погодных условий и изменений спроса. Со своей стороны, мы готовы и к увеличению спроса, и мы обеспечены поставками сжиженного природного газа (СПГ) на ближайшие месяцы, – отмечает Котов на сегодняшний день. – Кроме того, мы уже наладили сотрудничество с партнерами для того, чтобы в первые месяцы нового года мы смогли обеспечить дополнительные поставки СПГ».