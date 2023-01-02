Эстония возглавила сотрудничество стран Балтии: на какие сферы сместится фокус?

«Прошлый год был переломным - широкомасштабная война России против Украины коренным образом изменила всю ситуацию с безопасностью в Европе. Поэтому в этом году мы концентрируемся на укреплении безопасности Эстонии и всего региона, обеспечении выживания нашего народа в условиях энергетического кризиса и продолжении всех совместных усилий, чтобы помочь Украине выиграть войну. Прошлый год показал, что вместе мы сильнее, и я убежден, что сотрудничество между странами Балтии для достижения общих целей будет продолжаться так же эффективно и в этом году», - сказал Рейнсалу.