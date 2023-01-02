Рейнсалу: «Сконцентрируемся на выживании нашего народа»

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что приоритетами Эстонии на посту председателя являются дальнейшая поддержка Украины, безопасность и оборона региона, а также энергетическая безопасность и надежность поставок.

«Прошлый год был переломным - широкомасштабная война России против Украины коренным образом изменила всю ситуацию с безопасностью в Европе. Поэтому в этом году мы концентрируемся на укреплении безопасности Эстонии и всего региона, обеспечении выживания нашего народа в условиях энергетического кризиса и продолжении всех совместных усилий, чтобы помочь Украине выиграть войну. Прошлый год показал, что вместе мы сильнее, и я убежден, что сотрудничество между странами Балтии для достижения общих целей будет продолжаться так же эффективно и в этом году», - сказал Рейнсалу.

Первые шаги в сотрудничестве между Эстонией, Литвой и Латвией были сделаны в 1920-х и 1930-х годах, после обретения тремя странами независимости. Сотрудничество народов стран Балтии стало особенно заметным в конце 1980-х - начале 1990-х годов в борьбе за восстановление государственной независимости, благодаря чему Балтийская цепь от 23 августа 1989 года получила большое внимание в мире. После восстановления независимости вскоре были созданы межправительственные и парламентские структуры для развития трехстороннего сотрудничества.

Балтийская ассамблея и Совет министров стран Балтии занимаются в основном социальными проблемами и вопросами здравоохранения, сотрудничеством в сфере образования, исследований и культуры, общего рынка труда и миграции, а также в области охраны окружающей среды и развитии информационных технологий. В этом году, однако, фокус Балтийского сотрудничества сместится больше в сторону обеспечения безопасности региона.

Председательство в Балтийском сотрудничестве происходит на ротационной основе, государство-председатель меняется в начале каждого календарного года.