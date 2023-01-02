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ДТП нарушило движение поездов

Rus.Postimees
ДТП нарушило движение поездов
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Железнодорожный переезд.
Железнодорожный переезд. Фото: Elmo Riig

Сегодня, 2 января, около 12:00 на железнодорожном переезде Кихли произошло ДТП, из-за чего в юго-западном направлении нарушено движение поездов.

Находившиеся в поезде люди не пострадали и во врачебной помощи не нуждались. В связи с произошедшим им потребуется больше времени, чем ожидалось, чтобы добраться до места назначения, сообщает Elron.

Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на домашней странице elron.ee или по телефону 616 0245.

Elron полностью возмещает стоимость поездки всем пассажирам, чей поезд задерживается на 30 минут и более. Форму для возврата денег можно запомнить здесь.

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