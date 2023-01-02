Родители возмущены - детский сад в Кохтла-Ярве может закрыться из-за сокращения финансирования

«Мы родители, чьи дети посещают частный детский сад Mesimumm. С большой грустью мы узнали, что городские власти в одностороннем порядке решили урезать финансирование детского сада, что может привести к его закрытию», - пишут они.

По словам авторов обращения, детский сад Mesimumm - единственное учреждение в Кохтла-Ярве, которое сочетает в себе детский сад и школу. Это, считают родители, является большим преимуществом для развития и самочувствия ребенка, так как в этом случае при переходе от детского сада к школе он испытывает гораздо меньше стресса.

«Мы считаем решение ошибочным и не соответствующим Закону о защите детей, поскольку, по нашему мнению, нарушается целый ряд положений этого Закона», - подчеркивается в заявлении.

В частности, считают авторы заявления, принятие и непринятие всех решений, касающихся ребенка, а также выбор между несколькими вариантами при планировании решения (далее совокупно - принятие решения) должны производиться с выяснением интересов ребенка, и при принятии решения необходимо исходить из этих интересов как из соображений первостепенной важности. (гл.5, 21, ч.1)

«При обеспечении прав и благосостояния ребенка следует исходить из следующих установленных конвенцией принципов: 3) при совершении любых действий, касающихся ребенка, приоритетом следует считать интересы ребенка; 4) каждый ребенок имеет право на собственное мнение по всем затрагивающим его вопросам и право на выражение своих взглядов. (гл.2 5. ч.3,4)», - отметили родители.

Авторы письма подчеркнули, что, по их оценке, это решение было принято без консультации с родителями, опекунами и особенно с детьми, что является нарушением Закона о защите детей .

«Родители хотят ответа на вопрос: были ли разъяснены обстоятельства, связанные с правами и личностью детей, а также другая информация, необходимая для оценки влияния данного решения на права и благополучие детей, посещающих детский сад Mesimumm?», - отмечается в письме.