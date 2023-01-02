Некрополь «Экуменика» опроверг слухи, касающиеся погребения Пеле

Легендарный футболист Пеле умер в конце прошлого года. И сразу же появилось множество слухов, касающихся его похорон. Один из них утверждал, что тело скончавшегося в возрасте 82 лет кумира будет находиться в золотом гробу. Однако некрополь «Экуменика», в котором будет погребен Пеле, опроверг эти слухи.