Легендарный футболист Пеле умер в конце прошлого года. И сразу же появилось множество слухов, касающихся его похорон. Один из них утверждал, что тело скончавшегося в возрасте 82 лет кумира будет находиться в золотом гробу. Однако некрополь «Экуменика», в котором будет погребен Пеле, опроверг эти слухи.
Некрополь «Экуменика» опроверг слухи, касающиеся погребения Пеле
Церемония прощания с Пеле начнется во вторник, в 19 часов по эстонскому времени. В ней примут участие близкие футболиста.
Спустя несколько дней после похорон некрополь будет открыт для посещения и местое население уже морально готово к тому, что место последнего упокоения звезды станет туристической достопримечательностью.
Поначалу семья планировала, что гроб с телом Пеле будет находиться на девятом этаже некрополя – там покоятся его отец Жуан Рамос ду Насименту и брат Жаир Арантес ду Насименту. Но из-за сложной логистики от этого отказались.
Некрополь «Экуменика» можно спокойно называть мавзолеем. Это 32-этажное здание, в котором размещается 16 000 захоронений, общей площадью 40 000 квадратных метров. Некрополь входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое кладбище в мире.