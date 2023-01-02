Вопрос читателя: в Эстонии выросла минимальная зарплата, мне надо менять трудовой договор?

Согласно Закону о трудовом договоре, работник и работодатель договариваются о размере заработной платы в письменном документе трудового договора. С 1 января 2023 года минимальная месячная заработная плата при полной занятости составляет 725 евро, а минимальная почасовая заработная плата - 4,30 евро. Выплачивать зарплату ниже минимального размера, установленного правительством ЭР, нельзя.

В договоре рекомендуется указывать подлежащую выплате работнику минимальную зарплату и ее текущий размер. Добавляется пояснение, что в случае изменения минимальной ставки заработной платы работник будет получать заработную плату, исходя из новой ставки. Также можно указать, где найти информацию о применимой минимальной заработной плате.

В случае изменения минимальной ставки работодатель также должен информировать об этом работников, например, по электронной почте или уведомлением в информационной системе, доступной для всех работников. Важно, чтобы информация дошла до сотрудников. Трудовые договоры менять не нужно.

В любом случае, работник имеет право на повышение минимальной заработной платы, даже если работодатель не потрудился сообщить об этом работникам.

Минимальная ставка зарплаты изменилась с 1 января 2023 года, а это означает, что заработная плата на декабрь 2022 года по-прежнему будет рассчитываться на основе минимальной ставки заработной платы на 2022 год (654 евро).

На что повлияет изменение ставки минимальной зарплаты?

Повышение ставки минимальной заработной платы приведет к увеличению заработной платы в частном и государственном секторах. Также увеличатся пособия, связанные с минимальной заработной платой, например, родительская компенсация и оплата отпуска по уходу за ребенком.

Кроме того, рост минимальной заработной платы может привести к увеличению пособий и компенсаций, выплачиваемых органами местного самоуправления, а также повлиять на цены предлагаемых услуг, таких как плата за место в детском саду, если местное самоуправление увязало их со ставкой минимальной зарплаты.

К минимальной заработной плате с этого года больше не привязана минимальная сумма алиментов.

По данным Налогово-таможенного департамента, за восемь месяцев 2022 года 15 900 человек (3% всех наемных работников), работавших на полную ставку, получали минимальную заработную плату в размере 654 евро. Кроме того, в среднем 17 250 (3,5%) штатных сотрудников получали заработную плату от 655 до 724 евро в месяц.